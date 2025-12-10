Universidad Católica tuvo una gran segunda rueda en la Liga de Primera y una de sus buenas figuras fue Jhojan Valencia. Sin embargo, el jugador no continuaría en Las Condes.

De la mano de Daniel Garnero, los Cruzados lograron levantar una campaña que era para el olvido con Tiago Nunes. Incluso, llegaron al segundo puesto de la tabla y de esta manera, consiguieron los pasajes a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2026.

Valencia se aleja de U. Católica

Uno de los responsables del alza del equipo, fue Jhojan Valencia. El colombiano fue una de las gratas sorpresas que ofreció Universidad Católica durante la temporada, ayudando a que el club regrese al torneo de clubes más importante de América.

Si bien Valencia tenía una cláusula de renovación automática al cumplir ciertos minutos, lo cual cumplió, todavía no acuerda la extensión del contrato. Esto debido a que había pedido una mejora salarial, algo que todavía no se ha materializado de parte de la dirigencia. Lo peor para la UC, es que tienen competencia.

“Se han acercado varios clubes, se han acercado cosas para mi entorno. Mi representante me dice que han preguntado mucho por mí, entonces estamos esperando. Si llega otra oferta, el club tiene que verla con mi representante, también tienen que acercarse a negociar esa salida“, explicó Valencia a TNT Sports, casi despidiéndose de los Cruzados.

Jhojan Valencia jugó 35 partidos durante el año en Universidad Católica y entregó 7 asistencias. Fue muy importante para Daniel Garnero, pero retiró sus pertenencias del complejo San Carlos de Apoquindo y hoy parece más probable que parta, a que continúe en el club.

“Esperar que el club nos responda el ofrecimiento que le hicimos con mi representante, pero aún no tenemos respuesta. Ya llevamos más de un mes esperando que respondan la solicitud que le hicimos. Habíamos hablado en un principio algo salarial, alguna mejora, en enero se habló que si nos llegaba a ir bien, gracias a Dios las cosas salieron como lo veíamos, entonces no han cumplido“, cerró molesto Valencia.