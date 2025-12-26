A mediados del presente año, el futbolero chileno se sorprendía al revisar las redes sociales de Alexis Sánchez, quien presentó su exclusiva marca de vinos llamada “AlmaSoul”, que pertenece a su viña ubicada en la Región del Maule.

La apuesta del tocopillano causó ruido. Tanto así que un equipo del fútbol nacional presentó de manera formal en sus canales oficiales su nueva marca de vinos, la cual a diferencia del “Maravilla”, tendrá precios accesibles para los hinchas.

El responsable de meterse de lleno en esta industria y competir palmo a palmo con el mismísimo Alexis Sánchez es Deportes Concepción, quien para conmemorar su inolvidable ascenso a Liga de Primera, lanzó su propia marca de vinos.

Concepción le compite a Alexis y lanza marca de vinos

Son dos productos los que pondrá en el mercado de las bebidas alcohólicas el cuadro lila. La primera se denomina “El León“, que hace referencia a su apodo del León de Collao. La segunda, “Club 1966“, que rinde tributo a su año de fundación.

Según detalla Concepción en su sitio institucional, ambos vinos corresponden a Carménère 100% proveniente del Valle de Colchagua Costa, específicamente del sector La Hacienda, en la comuna de Lolol, y “representa una experiencia que une tradición, identidad y la pasión lila que trasciende la cancha”.

Cristián Garrido, gerente de operaciones del club, señaló al respecto que “como club estamos constantemente buscando nuevas experiencias para nuestros hinchas y para la comunidad. Deportes Concepción no es solo fútbol; es identidad, historia y sentido de pertenencia“.

¿Cuándo saldrán al mercado estos vinos?

La institución informó que “muy pronto estaremos informando el inicio de la venta de este nuevo producto que ya es parte de nuestra historia”, sin dar a conocer fechas y plataformas donde se podrán adquirir estos productos.

