El Campeonato Nacional comenzó una nueva temporada y quienes han tenido un duro inicio es Deportes Concepción, club que logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno el 2025 y quien en su regreso a primera han sufrido ya tres derrotas en cuatro encuentros.

Ante la compleja situación, el club ha comenzado a replantearse la estrategia y, para ello, se reveló que quizás podrías sumarse un nuevo “refuerzo”, quien ha comenzado a sumarse a las prácticas del León de Collao.

Según revela Sabes Deportes, el volante Nicolás Fuentes se ha sumado a los entrenamientos del equipo que dirige Patricio Almendra. “Si bien en el club han optado por no referirse a la situación del volante, aparentemente habría “relaciones recompuestas” en el grupo”, describe el medio.

Pero asimismo, agregan que el jugador “va y viene” en las prácticas, añadiendo que seguirá sin ser considerado para las citaciones, por el momento. Sin embargo, esta situación no deja de ser positiva para el mediocampista quien estuvo alejado de los entrenamientos por un importante periodo.

¿Por qué no juega Nicolás Fuentes?

El jugador fue citado por última vez en octubre del año pasado, quedando fuera de las convocatorias posteriores.

Consultado por Sabes Deportes hace algunas semanas, el presidente del club, Diego Livingstone, expresó que “sigue siendo parte (del plantel), pero estamos viendo. Son temas institucionales que tratamos de forma interna”.

