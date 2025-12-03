Se define la Liga de Primera 2025. El torneo nacional llega a su fin, con una última fecha de grandes definiciones. El campeón ya está listo, Coquimbo Unido, pero no es todo lo que se tiene que cerrar en una temporada.

Está bien, también podemos decir que uno de los equipos ya descendió. Se trata de la Unión Española, que ya nos e juega nada en el actual torneo y que simplemente se despedirá el fin de semana de fútbol.

Pese a ello, queda un cupo más para la Primera B del 2026. Eso y los cupos a copas internacionales, que tendrán que establecerse con emocionantes partidos en paralelo.

Descenso

Dos equipos pelean en el fondo de la tabla por ser el segundo descendido de la temporada. Aunque, incluso, podría sumarse un tercero en la disputa. Por un lado, Deportes Iquique, con 24 unidades, es el que más chances tiene de irse a la B, por estar a dos puntos del rival más directo, Everton de Viña del Mar.

Los Ruleteros, por su parte, necesitan de un empate para salvarse del descenso, a menos que ocurriera una goleada histórica de los Dragones Celestes a la Universidad de Chile (nueve goles, prácticamente imposible).

Pero, también está Deportes La Serena. El cuadro papayero tendría que caer goleado por cuatro goles y los iquiqueños ganar por tres (o al revés), mínimamente, para descender. Esto, considerando que Everton gana o empata ante O’Higgins.

Chile 2 y Chile 3

Tres elencos para dos plazas. Universidad de Chile, O’Higgins y Universidad Católica pelearán por un cupo en la Copa Libertadores. Los precordilleranos corren con ventaja.

Universidad Católica cuenta con los puntos de ventaja y la diferencia de goles como para asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tan sólo con un empate ante Unión La Calera. Resultado más que lograble, considerando que la UC juega en casa y que los Cementeros vienen pésimo.

Mientras tanto, O’Higgins de Rancagua puede acceder al Chile 2 si es que logra vencer a Everton de Viña del Mar y la UC cae ante Calera. En caso de que los Cruzados ganen o empaten, el Capo de Provincia tendrá que vencer para asegurarse el Chile 3, que da un cupo para la pre-Libertadores.

Por último, la Universidad de Chile. Es difícil el tema para los azules, que no dependen siquiera de sí mismos. El Bulla tendría que vencer a Deportes Iquique y esperar que O’Higgins empate o pierda ante Everton para poder clasificar al Chile 3. Para entrar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, la única fórmula que sirve es que caiga Católica, que empate o pierda O’Higgins y ganar.

Copa Sudamericana

Mientras tanto, algunos pelean por meterse en el otro trofeo continental. El perdedor del “triangular” entre la UC, O’Higgins y la U será el primer clasificado a la Copa Sudamericana. Los otros tres se definirán entre cuatro elencos.

Audax Italiano y Palestino ya aseguraron un lugar en el torneo que ganó la U en 2011, pero queda por dirimir la última plaza. Probablemente, sea Cobresal, pero Colo Colo aún no ha dicho su última palabra.

Cobresal y Colo Colo dirimen el último clasificado a Copa Sudamericana | Photosport

De ganar Cobresal, no hay nada más que Colo Colo pueda hacer. Ni siquiera un empate de los Mineros le sirve al Cacique. La única fórmula para que el Albo se meta en la Copa Sudamericana es que le gane a Audax Italiano y que Cobresal pierda ante Ñublense. Ahí empatarían en puntos, pero la diferencia de gol del equipo de El Salvador le juega a favor.

Calendario de la última fecha de la Liga de Primera 2025

Palestino vs Huachipato (viernes 5 de diciembre, 20.00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna)

(viernes 5 de diciembre, 20.00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna) Universidad Católica vs Unión La Calera (sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Claro Arena)

(sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Claro Arena) Deportes Iquique vs Universidad de Chile (sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Estadio Tierra de Campeones)

(sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Estadio Tierra de Campeones) Coquimbo vs Unión Española (sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Estadio Sánchez Rumoroso)

(sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Estadio Sánchez Rumoroso) Deportes Limache vs Deportes La Serena (sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Municipal Lucio Fariña Fernández)

(sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Municipal Lucio Fariña Fernández) O’Higgins vs Everton de Viña del Mar (sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Estadio El Teniente)

(sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Estadio El Teniente) Colo Colo vs Audax Italiano (sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Estadio Monumental)

(sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Estadio Monumental) Ñublense vs Cobresal (sábado 6 de diciembre, 18.00 horas, Bicentenario Nelson Oyarzún)

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?