Se jugó la última fecha de la Liga de Primera para los clubes que peleaban el descenso y ahí Everton se salvó a última hora. Es que pese a perder 1-0 ante O’Higgins, la derrota de Iquique ante U de Chile los dejó en el fútbol grande.

Por eso, Ramiro González salió al paso tras la ayudita azul y pese a su pasado en Colo Colo le agradeció a la U. Sin tapujos, el defensa evertoniano que pasó por Macul hizo una fuerte autocrítica por la situación ruletera.

“Este era nuestro partido. Dependía de nosotros, se nos escapa el resultado en lo último. Habíamos hecho un gran planteo, era lo que veníamos a buscar, empatar o ganarlo en una contra”, dijo a Radio ADN.

El recado a la U que llamó la atención en Colo Colo

Ramiro González no ocultó su satisfacción por salvar la categoría con Everton. Por eso, no se hizo problemas en nombrar a U de Chile (que le ganó a Iquique) en forma de agradecimiento para seguir en la Liga de Primera.

“Es una mezcla de sensaciones. Estábamos dolidos por el resultado. Gracias a la U, que hizo su trabajo, nos dejó en Primera. Hacemos un mea culpa, sabemos que tenemos que mejorar muchísimo y que esto no vuelva a pasar”, aseguró.

Por eso, la autocrítica no se hizo esperar. Según el ex Colo Colo que mantiene contrato con Everton en 2026, “la institución hizo un esfuerzo para pelear otras cosas y estuvo el reflejo en los resultados que obtuvimos”.

“Por suerte, mantuvimos la categoría y vamos a volver mucho más fuerte para que este año sea todo lo que no fue este año“, cerró, dejando en claro que el próximo año debe ser mejor.