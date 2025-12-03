Las palabras de Charles Aránguiz, donde se fue en contra de la ANFP y el Sindicato de Futbolistas Profesionales, tuvieron una inmediata respuesta al siguiente día del empate de Universidad de Chile por un marcador de 1-1 ante Coquimbo Unido.

Todo porque esta jornada fue el presidente del Sifup quien se dirigió al Centro Deportivo Azul, para conversar cara a cara con Charles Aránguiz y poder aclarar situaciones.

En ese sentido, fue Luis Marín quien confirmó la reunión que tuvieron donde también estuvo presente Marcelo Díaz, donde le contaron el verdadero panorama de su reclamo.

“No, creo que no hay que buscar polémica donde no hay. Hable con él y con Marcelo Díaz, que es el delgado por el sindicato para entregar las informaciones en la U”, explicó Marín en radio Cooperativa.

El Sifup le aclaró que los tienen fuera de las programaciones

El presidente del Sifup, Luis Marín, conversó de forma inmediata con Charles Aránguiz luego del entrenamiento de Universidad de Chile, donde le explicó la situación que también lo tiene de brazos cruzados.

“La molestia de él es una molestia que compartimos, tuvo mucha valentía en decirlo públicamente. Hace 3 años que no participamos de una mesa de programación, donde estábamos con TNT, carabineros, la gente de la ANFP, para que los partidos, horarios o los que se toman en duelos decisivos sean lo mejor”, detalló.

En ese sentido, aclaró que no hay problemas con Charles Aránguiz y que, el gran problema, lo tiene la ANFP que tiene al margen del sindicato de jugadores al margen como voz en las programaciones.

“Charles no sabía eso, que no estamos en la mesa de programación del fútbol, donde se nos sacó sin aviso. Ha sido un reclamo que hicimos como sindicato, donde han sucedido programación de partidos, horarios que no corresponde y eso como gremio nos tiene molestos”, detalló.

