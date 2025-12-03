Luis Marín aprovechó la mediática crítica que realizó Charles Aránguiz al fútbol chileno para poder explicar cómo el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) ha sido dejada de lado por la ANFP, por lo que quieren evitar que se produzca un símil del Chiqui Tapia de Argentina acá en Chile.

Fue el presidente del Sifup quien aclaró situaciones, en donde utilizó el término “chiquitapismo” para apuntar qué es lo que no debe suceder en el fútbol nacional, pero que, al parecer, algunos están realizando al dejar a los jugadores fuera de las decisiones.

“La única posibilidad de mejorar es volver a la mesa de programación, el gobierno lo pidió y la ANFP se negó. Podemos trabajar en conjunto en distintas aristas, pero no podemos desconocer la crisis del futbol”, comentó en radio Cooperativa.

“Siempre hemos solicitado los equipos de copas internaciones, porque no somos una liga que siempre llega a instancias tan altas. Saco a colación a la U de Sampaoli,el Colo Colo de Borghi, en un tiempo Audax, Unión Española y para qué hablar del Colo Colo 91, pero eso es lejano”, detalló.

Luis Marín destapó graves problemas del fútbol chileno. Foto: Javier Torres/Aton Chile

“Cuando tenemos equipos en copas internacionales lo mínimo que podemos, y debe estar en las bases, que existan beneficios, porque no tenemos planteles de 40 o 45 jugadores, entonces esa flexibilidad tiene que estar. Creo que todos somos beneficiados cunado un equipo chileno avanza, nuestro fútbol se ve distinto”, detalló.

¿Qué es el “Chiquitapismo” en el fútbol chileno?

Sin duda alguna el Sifup también quiso dejar una constancia de la problemática que está absorbiendo el fútbol chileno, donde el manejo se realiza como se critica a Chiqui Tapia en Argentina: todos como amigos.

“Esperemos que con el cambio de la separación de la ANFP y la Federación, con todo lo que se viene, que espero sea positivo, la reformación de las sociedades anónimas, el sindicato vuelva a sentarse en la mesa de programación porque no podemos instalar en Chile el ‘Chiquitapismo’ y que la programación sea para los amigos y para quien me da el voto“, destacó Marín.

Por lo mismo, aprovecha de revelar situaciones que se han presentado y que tienen el fútbol en un segundo plano: “En la mesa no estábamos, lo que aseguramos es que en las mesas había reclamos por pagar una noche mas de hotel, reprogramar partidos para volver el mismo día, no prender la luz, evitar una noche en Santiago para volver a región. Mirar lo económico sobre deportivo, no importa jugar a las 12 en vez de a las 18 porque si no tengo que quedarme. Jugar en zona costera no, porque tengo que prender as luces”, reveló.

“Otras veces o carabineros o la delegación o que un estadio no quiso colocar 10 cámaras para jugar más tarde, que era un gasto para un club local, que es lo lógico, pero no quisieron poner cámaras y prefieren jugar antes y sin público visitante. Eso lo viví en las últimas reuniones con delegados presidenciales”, finalizó.