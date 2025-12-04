Colo Colo ha tenido un centenario para el olvido y se prepara para una renovación total en la próxima temporada. A la espera de saber si clasificará a Copa Sudamericana, el Cacique comienza a definir el armado del plantel del 2026, donde ya puede tener una nueva salida.

Además del deseo de Salomón Rodríguez de partir y de los jugadores que terminan contrato a los que no se le renovará, el Eterno Campeón puede sumar un nombre más. Esto, a la espera de lo que pase con un caso que se le complicó al club en las últimas horas.

Brayan Cortés no tiene idea de si va a seguir o no en Peñarol, lo que lo dejaría obligado a volver al Cacique. En el Estadio Monumental ya se estaban adelantando a su ausencia y estaban mirando arquero, por lo que uno de sus actuales guardametas a armar sus maletas, lo que no le incomoda para nada.

Eduardo Villanueva quiere salir de Colo Colo si vuelve Brayan Cortés

El futuro del arco de Colo Colo es todo un misterio, pero hay algunos que se están anticipado a lo que pueda pasar una vez terminado el torneo. Fernando De Paul se ha transformado en el estelar, pero la situación de Brayan Cortés podría cambiar por completo los planes.

Eduardo Villanueva puede estar viviendo sus últimos días en Colo Colo. Foto: Photosport.

Este jueves el periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN, hay “un jugador que va a pedir la salida, ser enviado a préstamo“. ¿El apuntando? Eduardo Villanueva, el hoy segundo arquero del Eterno Campeón.

El joven guardameta, que sumara ya algunos minutos en la presente temproada, no aceptaría volver a ser el tercero en la fila. “Tiene contrato vigente hasta el 2027 y, si llega un segundo arquero, pedirá ser enviado a préstamo para tener ritmo de competencia“, agregó el reportero albo.

El caso no deja de llamar la atención, ya que en Colo Colo puede haber una sobrepoblación de arqueros en el inicio del 2026. A Fernando De Paul y Brayan Cortés puede sumarse Julio Fierro, que viene de una gran campaña con Deportes Copiapó.

Habrá que esperar para ver qué es lo que finalmente decide el Eterno Campeón con su portería. Nombres tienen y varios, por lo que no sería mala idea permitir que los más jóvenes vayan a sumar experiencia.

Eduardo Villanueva está mirando atentamente lo que pase con Brayan Cortés y el arco de Colo Colo. El canterano podría verse obligado a salir a préstamo para así tener el rodaje que no le están dando.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Eduardo Villanueva y Colo Colo entrenan para lo que será el último partido de su centenario. El Cacique cierra la temporada recibiendo a Audax Italiano este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2025

