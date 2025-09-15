Era más que esperable. La goleada que recibieron a manos de Universidad de Chile en la definición de la Supercopa, provoca un nuevo terremoto al interior de Colo Colo, quien está en riesgo de quedar sin jugar torneos internacionales en 2026.

La caída hizo que los hinchas y críticos del Cacique emplazaran con furia a los futbolistas del plantel, incluso exigiendo a la dirigencia de Blanco y Negro, que venda y/o deje partir a varios jugadores para hacer “una limpieza” de cara al próximo año.

Pero si vamos a la realidad, de todas las figuras que actualmente tiene Colo Colo en su plantel, sólo cuatro terminan contrato el 31 de diciembre de 2025 y de ellos, hay tres que deberán negociar con la concesionaria la opción de continuar un año más o partir.

Cuatro jugadores de Colo Colo terminan contrato en 2025

El primero de ellos y que no continuará en el club al acabar la campaña es el central Sebastián Vegas. Esto, por más que se quisieran renovar su vínculo, puesto que en el acuerdo que hicieron con Monterrey de México se detalla que debe volver a ese equipo en enero de 2026.

El segundo actualmente integra la lista de futbolistas lesionados en Colo Colo, e incluso se menciona que por la gravedad de su molestia no volverá a jugar en el año. Hablamos del delantero Alexander Oroz, quien deberá ser evaluado por Blanco y Negro.

Los dos restantes son de los más veteranos que tiene actualmente el plantel. Uno es el lateral Mauricio Isla, quien renovó a mediados de 2024 y extendió hasta diciembre de este año. El otro, Emiliano Amor, quien llegó tras la partida de Maximiliano Falcón.

Emiliano Amor, uno de los futbolistas de Colo Colo que termina contrato en 2025 (Photosport)

Cabe señalar que, con excepción de Vegas, los otros tres futbolistas de Colo Colo ya pueden negociar como agentes libres, por lo que están en tratativas para definir cuáles serán sus próximos pasos.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Los albos jugarán su duelo pendiente por la fecha 23 en Liga de Primera ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental el viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

