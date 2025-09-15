El año de Colo Colo ha sido desastroso y eso se ratificó en la Supercopa, ante Universidad de Chile, partido en el que los azules golearon por 3-0 desnudando todas las falencias del Cacique.

Por lo mismo es que hay que empezar a planificar desde ya el próximo año, considerando que será una temporada sin Copa Libertadores y que, con suerte, jugarán la Copa Sudamericana.

“Colo Colo debe hacer un barrido gigante”, anticipó en Radio Pauta Coke Hevia, manifestando que al menos 10 jugadores podrán salir a fin de año entre las ventas y los que deben irse por rendimiento.

Partió de atrás para adelante. “De Paul no es el 1 de Colo Colo, Isla ya está, Villagra se mantiene, a Vegas no hay que renovarle y Wiemberg es otro que cumplió un ciclo“, fue lo primero que señaló.

Salomón Rodríguez, uno que deberá buscar otro destino a fin de año

Ventas de dos figuras y que salgan los de “ciclo cumplido”

“Pavez se puede quedar de otra manera pero cumplió un ciclo”, agregó luego por el capitán de Colo Colo. “Vidal también deberá aparecer de otra manera”, estableció Hevia.

Publicidad

Publicidad

Luego dijo que hay dos que deberán buscar nuevos horizontes para que progresen. “Pizarro y Cepeda intentarán venderlos“, entendiendo que son los únicos jugadores exportables, junto a Alan Saldivia.

“A Aquino hay que sostenerlo y mantenerlo, igual que a Correa. Leandro Hernández deberá sumar minutos, a los jóvenes habrá que esperarlos”, agregó.

Eso sí, los no tan jóvenes deben irse. “En la banca estaba Daniel Gutiérrez, otro de ciclo cumplido, igual que Bolados y Bruno Gutiérrez”, estableció por tres que deben irse.

Publicidad

Publicidad

ver también Espera por dos: la enorme lista de bajas de Colo Colo para el debut de Fernando Ortiz en el torneo

Después dio dos nombres de extranjeros que deben salir del Monumental. “Emiliano Amor muchas gracias y Salomón Rodríguez deberá irse también”, antes de señalar a otro que debe partir: “Cristián Riquelme no estuvo a la altura”.

Finalmente, nombró a dos jugadores que deben jugar siempre para darle velocidad a la zona de volante. “Méndez y Alarcón le dan ritmo, hay que recuperarlos”, estableció.

A las partidas, se les debe sumar la de Óscar Opazo, que termina contrato y seguramente dejará de pertenecer a Colo Colo. También se debe evaluar lo de Alexander Oroz.

Publicidad