Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado 2026

No es Ethan Espinoza: Concepción oficializa a otro jugador de Colo Colo para 2026

Se dijo y hoy mismo se confirmó. Concepción con menos de 5 horas de diferencia, oficializó a dos jugadores de Colo Colo para 2026.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Concepción oficializó a dos ex Colo Colo con menos de 5 horas de diferencia.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTConcepción oficializó a dos ex Colo Colo con menos de 5 horas de diferencia.

Se dijo de forma temprana este viernes y en la tarde misma se confirmó. Deportes Concepción sigue armándose con todo de cara a su regreso a la Primera División del fútbol chilenoy en esta oportunidad oficializó a dos jugadores de Colo Colo para el 2026.

El primero fue Ethan Espinoza, mediocampista de 24 años y ahora fue el turno de otro ex albo, esta vez de un juvenil de 20 años y que juega de lateral izquierdo, Javier Rojas.

A través de su cuenta de Instagram, Concepción oficializó el fichaje de este jugador albo que si bien no tuvo minutos oficiales en el campeonato, sí sumó en uno de los dos partidos que el Cacique protagonizó contra Real Valladolid en el marco de los cien años de la institución ‘Popular’.

Refuerzos D. Concepción: Altas, bajas y rumores en este mercado de fichajes 2026

ver también

Refuerzos D. Concepción: Altas, bajas y rumores en este mercado de fichajes 2026

Ahora, se espera que Rojas sea el jugador que esté a cargo de sumar minutos Sub 21 para el ‘León de Collao’ la próxima temporada.

Deportes Concepción presenta a Javier Rojas de Colo Colo

“¡Bienvenido a tu nueva casa, Javi! 🦁🏡” fueron las primeras palabras dedicadas al joven lateral por parte del elenco del Biobío, para luego añadir: “Javier Rojas es nuevo jugador de Deportes Concepción. Con solo 20 años, el defensor llega a préstamo desde Colo-Colo”.

Posteriormente, el conjunto ‘lila’destaca la experiencia del joven de 20 años, indicando que cuenta “Con experiencia en microciclos de la Selección Chilena Sub-20 y citaciones en el primer equipo albo, Javier llega listo para rugir en Primera 💪🏻 ¡𝘑𝘢𝘷𝘪𝘦𝘳, 𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘦𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘺𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘦́𝘹𝘪𝘵𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘊𝘰𝘯𝘤𝘦! 🙌🏻”.

Publicidad

Así, Colo Colo se desprende de otro jugador para 2026 en calidad de préstamo, ya que en los últimos días además de Rojas, se han sumado el propio Ethan Espinoza y Manley Clerveaux, uno de los jóvenes talentos del Cacique y que fue uno de los primeros confirmados al partir a préstamo a Deportes Puerto Montt.

Lee también
Mercado de fichajes Concepción para 2026: Altas, bajas y rumores
Mercado de fichajes 2026

Mercado de fichajes Concepción para 2026: Altas, bajas y rumores

Se formó en Colo Colo, brilló en la Primera B y ahora da el salto a Concepción
Mercado de fichajes 2026

Se formó en Colo Colo, brilló en la Primera B y ahora da el salto a Concepción

Concepción da la sorpresa y le hace competencia a Alexis Sánchez
Chile

Concepción da la sorpresa y le hace competencia a Alexis Sánchez

¿A qué hora pelean Naoya Inoue vs. David Picasso y dónde ver boxeo?
Boxeo

¿A qué hora pelean Naoya Inoue vs. David Picasso y dónde ver boxeo?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo