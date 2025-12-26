No es Ethan Espinoza: Concepción oficializa a otro jugador de Colo Colo para 2026

Se dijo de forma temprana este viernes y en la tarde misma se confirmó. Deportes Concepción sigue armándose con todo de cara a su regreso a la Primera División del fútbol chilenoy en esta oportunidad oficializó a dos jugadores de Colo Colo para el 2026.

El primero fue Ethan Espinoza, mediocampista de 24 años y ahora fue el turno de otro ex albo, esta vez de un juvenil de 20 años y que juega de lateral izquierdo, Javier Rojas.

A través de su cuenta de Instagram, Concepción oficializó el fichaje de este jugador albo que si bien no tuvo minutos oficiales en el campeonato, sí sumó en uno de los dos partidos que el Cacique protagonizó contra Real Valladolid en el marco de los cien años de la institución ‘Popular’.

Ahora, se espera que Rojas sea el jugador que esté a cargo de sumar minutos Sub 21 para el ‘León de Collao’ la próxima temporada.

“¡Bienvenido a tu nueva casa, Javi! 🦁🏡” fueron las primeras palabras dedicadas al joven lateral por parte del elenco del Biobío, para luego añadir: “Javier Rojas es nuevo jugador de Deportes Concepción. Con solo 20 años, el defensor llega a préstamo desde Colo-Colo”.

Posteriormente, el conjunto ‘lila’destaca la experiencia del joven de 20 años, indicando que cuenta “Con experiencia en microciclos de la Selección Chilena Sub-20 y citaciones en el primer equipo albo, Javier llega listo para rugir en Primera 💪🏻 ¡𝘑𝘢𝘷𝘪𝘦𝘳, 𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘦𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘺𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘦́𝘹𝘪𝘵𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘊𝘰𝘯𝘤𝘦! 🙌🏻”.

Así, Colo Colo se desprende de otro jugador para 2026 en calidad de préstamo, ya que en los últimos días además de Rojas, se han sumado el propio Ethan Espinoza y Manley Clerveaux, uno de los jóvenes talentos del Cacique y que fue uno de los primeros confirmados al partir a préstamo a Deportes Puerto Montt.