Universidad de Chile definirá su destino en la Copa Sudamericanaante Palestino. Claro que cuando aún falta bastante para este encuentro, ya saben de una sensible baja que sufrirán.

El Romántico Viajero recién pudo resolver la salida de Gustavo Álvarez y solo falta la oficialización para sellar a Francisco Meneghini como nuevo entrenador. Esto ha complicado su trabajo en el mercado de fichajes, ya que todavía no tienen ningún arribo confirmado.

La sensible ausencia de Universidad de Chile

Universidad de Chile tuvo una temporada extraña. Si bien llegó a la semifinal de la Copa Sudamericana, donde fue eliminada con bastante polémica ante Lanús, no pudo competir por el título ante Coquimbo Unido y cerró en el cuarto puesto de la Liga de Primera.

Debido a lo anterior, no consiguieron los boletos a la Copa Libertadores y tendrán que conformarse con luchar en la “otra mitad de la gloria”. Esta copa ya la ganaron en el 2011, por lo que siempre les genera muy lindo recuerdo a los hinchas azules.

Para entrar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile deberá medirse ante Palestino en un partido único, el cual se jugará en el Estadio Nacional. Es el todo o nada y solo 90 minutos pueden definir su destino internacional. No hay margen de error.

Claro que para el duelo con el Tino-Tino, la U no podrá contar con Matías Zaldivia. Esto no se trata de un problema físico o algo por el estilo, sino que una sanción tras el duelo con Lanús. Una vez terminado aquel choque, el defensor fue expulsado por pelearse con un rival. La transmisión oficial no capturó el momento y muchos no se dieron cuenta de esto.

Zaldivia fue expulsado por el árbitro Alexis Herrera.

El partido entre Universidad de Chile y Palestino será el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Nacional. Además de Zaldivia, el Romántico Viajero tampoco podrá contar con sus hinchas por los incidentes ocurridos ante Independiente.