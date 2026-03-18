Claudio Borghi regresó al programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y lo hizo en grande. El ex mediocampista y otrora entrenador de Colo Colo había dejado el espacio, pero volvió al panel como figura.

En su primer día, los elogios del Bichi fueron para Claudio Aquino en el puntero Colo Colo. Borghi cree que el argentino de 34 años es el responsable de llevar al Cacique a su mejor versión.

Mientras se debatía sobre el ataque de Colo Colo, y que Fernando Ortiz ha probado varias fórmulas en ataque sin gran éxito, Claudio Borghi lanzó elogios a Aquino.

ver también El aviso de Borghi a Javier Correa en Colo Colo: “Cuando el público se pone en contra…”

Borghi: Aquino es el diferente de Colo Colo

“Lo que pasa, y hay que verlo en este caso, poner muchos jugadores en ataque no significa atacar mejor, hay que ver la forma en que llega, cómo llega, cómo ocupa los espacios, hasta dónde puede llegar, y si tienen o no claridades“, dijo el ex seleccionado argentino.

El Bichi volvió a TNT Sports con elogios para Aquino.

Borghi agregó que “yo creo que el más clarito con el balón, para mí, debería ser Aquino, debería serlo. Ahora, la dificultad que tiene Aquino es que no sé cuantas veces está dispuesto el técnico a que pierda el balón, pero como que no quiere a veces arriesgar más de la cuenta“.

Publicidad

Publicidad

“Esto lo digo con mucho respeto al resto de los jugadores: para mí el diferente en la mitad de la cancha es Aquino, el resto puede jugar bien”, sentenció el Bichi.

ver también “No juegan de forma brillante”: Claudio Borghi analizó al Colo Colo líder de Fernando Ortiz

Primero en la tabla de la Liga de Primera, Colo Colo volverá a la acción este sábado 21 de marzo, como local contra Coquimbo Unido, por el debut en la Copa de la Liga.