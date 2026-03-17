Colo Colo visitará a Deportes Concepción el próximo martes 24 de marzo, por la segunda fecha del Grupo A de la novel Copa de la Liga. El duelo está programado para jugarse en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Y se espera un gran marco de público, con aforo autorizado para 27 mil espectadores. Pero como en el fútbol chileno nada puede ser perfecto, ya hay una mancha que perjudica directamente a los hinchas.

La misma directiva lila solicitó el aforo, considerando destinar 4 mil entradas para el público visitante. Es decir, entradas para los fanáticos de Colo Colo, pero el deseo del Conce no podrá concretarse.

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Deportes Concepción vs. Colo Colo sin hinchas albos

Según informó Sabes Deportes en suelo penquista, Carabineros no autorizó que el partido se juegue con hinchas visitantes en las tribunas.

Concepción quería recibir a Colo Colo con hinchas visitantes, pero Carabineros negó la autorización.

El medio sostiene que las autoridades se negaron a recibir hinchas de Colo Colo tras la evaluación de riesgo, priorizando el orden público por sobre el deseo del club organizador, que esperaba llenar el estadio y así obtener una jugosa recaudación.

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La reunión definitiva se espera para este miércoles a las 16:00 horas, donde las autoridades competentes de la Región del Biobío definirán los últimos detalles organizativos y de seguridad, pero no debería haber más novedades.

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Antes del duelo entre lilas y albos, Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido y Concepción visitará a Huachipato, ambos duelos este sábado 21 de marzo, por la primera fecha de la Copa de la Liga.

Resumen:

-Colo Colo enfrentará a Deportes Concepción el martes 24 de marzo en el estadio Ester Roa.

-Las autoridades rechazaron la presencia de 4 mil hinchas visitantes tras una evaluación de riesgo.

-El partido por Copa de la Liga cuenta con un aforo total de 27 mil espectadores.