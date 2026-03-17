Javier Correa lleva un buen rato de desencuentros en Colo Colo, donde no sólo perdió el puesto y el crédito que tenía con la hinchada. También se ha hecho cada vez más habitual verlo en la enfermería por algún problema físico o de salud. Con el desgarro que post triunfo a Huachipato, el argentino llegó a 10 lesiones.

En julio del año pasado, sin ir más lejos, Correa se perdió el Superclásico por una lesión muscular. Fue el uruguayo Salomón Rodríguez quien lo sustituyó en el Estadio Nacional en esa tarde que los azules celebraron un 2-1 gracias a dos goles de penal marcados por Charles Aránguiz.

Durante 2025, el “9” del Cacique afrontó siete inconvenientes, incluido un cuadro de gastroenteritis antes de jugar por la Copa Chile ante Unión San Felipe en condición de visitante. El recuento de la temporada lo hizo DaleAlbo y el ex ariete de Estudiantes de La Plata no queda muy bien parado.

Javier Correa sufrió una lesión en una fea derrota de Colo Colo ante la UC. (Pepe Alvujar/Photosport).

Aunque desde su aterrizaje en Santiago que tuvo relacion con problemas físicos. De hecho, su debut tardó muchísimo más de lo que Jorge Almirón hubiera querido. “Los médicos lo están llevando. Él no es propenso a lesiones, en su historial no tiene algo prolongado. Tiene un físico fuerte”, decía en agosto el ex DT de los albos.

Javier Correa pasará otra vez por el centro médico de Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Pero a veces el estrés le juega en contra al futbolista. Es una lástima porque corta el proceso de cambio de equipo y país. La adaptación con su familia, la escuela de sus hijos y un montón de cosas”, apuntaba también Almirón para graficar la presión que sentía el ariete que llegó desde los Pincharratas a cambio de un millón 800 mil dólares.

ver también “A disfrutar y pasarlo bien”: La arenga de Vidal en Colo Colo que no se vio en TV

Javier Correa se desgarra y llega a 10 lesiones en Colo Colo

Según informó el periodista Cristián Alvarado, la 10° de las lesiones que Javier Correa tiene en Colo Colo lo tendrá de baja al menos durante un mes. El desgarro es en el isquiotibial de la pierna izquierda y se suma a otro problema de esa índole que había padecido este año.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Más la lesión sufrida en 2024 y las siete de la campaña pasada, Correa le puso ticket a una decena de fichas técnicas en su paso por Pedrero. Aunque hoy en día, el golpe no es tan duro para el staff técnico liderado por Fernando Ortiz, que ya había decidido por Maximiliano Romero.

Por si el Tigre no está, el Tano tendrá disponible al juvenil Yastin Cuevas, quien ya anotó su primera conquista vestido de albo y cuenta con el beneplácito del histórico Carlos Caszely. Eso sí, hay algo relativamente bueno para Correa: la mayoría de los partidos que se perderá serán por la Copa de la Liga. Recién el 5 de abril, los albos vuelven a la acción en la Liga de Primera vs Deportes Concepción.

ver también Fiel a su tónica en Colo Colo: el nefasto rendimiento de Javier Correa en el Superclásico vs U de Chile

Revisa el compacto del triunfo de Colo Colo vs Huachipato

Publicidad

Publicidad

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo mira al resto desde lo más alto en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 al cabo de siete fechas.