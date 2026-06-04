Florentino Pérez ofrece el fichaje más costoso en la historia de Real Madrid: 150 millones de euros

El candidato a la reelección en la presidencia del elenco merengue quiere tirar la casa (blanca) por la ventana con un nuevo galáctico.

Mientras las principales selecciones del planeta se alistan para el Mundial, en España se vive una situación especial. Real Madrid protagoniza una crisis institucional, con Florentino Pérez luchando por la reelección como presidente.

El histórico dirigente español quiere perpetuarse en el cargo y lucha con Enrique Riquelme, quien sorpresivamente se inscribió como rival en las elecciones y promete llegar al Santiago Bernabéu con Erling Haaland como fichaje top.

Florentino Pérez no se queda atrás y este jueves ofreció de todo. El empresario señaló que la opción de que su rival fiche al noruego es falsa y adelanta que el próximo martes hará la oferta más alta en la historia del Madrid por un jugador.

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Las promesas de Florentino Pérez para seguir como presidente de Real Madrid

Pérez no anda con chicas y promete: “una noticia que le quiero dar. El martes voy a hacer una importante oferta a un club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Serían unos 150 millones de euros. ¿Una pista? No puedo, le estoy dando la pista de lo que vamos a hacer”.

“Olise es un gran jugador, pero no es Olise. Tampoco es Doku… Vamos a hacer una oferta importante, de unos 150 millones por lo menos. Lo suyo es que sea del centro del campo para arriba. Y no es Haaland. Y no es de la Premier. Y lo primero que haremos es hablar con el club. Es un fichaje para que ilusione, porque de eso se trata, de ilusionar”, agregó.

Florentino Pérez quiere seguir en el Madrid. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

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Además, Florentino Pérez se muestra emocionado con el acuerdo que tiene con José Mourinho, para que deje Benfica y vuelva a ser el entrenador de Real Madrid.

“Significa que va a venir al Real Madrid la temporada que viene. Me ilusiona porque lo conocemos, nos enseñó una competitividad muy grande y después de que él se fuera ganamos seis Champions fruto de esa competitividad que nos dio. Ahora está motivado para volver a ganar la Champions”, comentó sobre el luso.

Real Madrid, que no ganó ningún título en la última temporada, vive etapa de cambios y Florentino Pérez promete de todo de cara a la siguiente campaña.

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En síntesis

Florentino Pérez lucha contra Enrique Riquelme por la reelección presidencial en Real Madrid .

lucha contra Enrique Riquelme por la reelección presidencial en . El dirigente ofrecerá 150 millones de euros por un fichaje el próximo martes.

por un fichaje el próximo martes. El entrenador José Mourinho acordó dejar el Benfica para volver al Real Madrid.