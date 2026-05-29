La secretaria de Estado, Natalia Duco, reveló que buscarán la realización del encuentro en la Ciudad Puerto, por pedido de los jugadores de Santiago Wanderers.

A pesar de las presiones que comenzó a ejercer el Real Madrid para que la definición de la Copa Intercontinental Sub 20 que lo enfrentará al campeón de América, Santiago Wanderers, se juegue en España, en Chile no se resignan a perderlo.

Prueba de ello es la solicitud formal que desde el Gobierno de José Antonio Kast realizaron a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para que este duelo se dispute en la fecha FIFA de septiembre, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

A cargo de la petición está la Ministra del Deporte Natalia Duco, que en conversación con Radio ADN advirtió que aceleraron las gestiones por el pedido expreso de los jugadores de Wanderers para jugar la Intercontinental en la Ciudad Puerto.

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Gobierno exige a Conmebol la Intercontinental en Valparaíso

“Lo que queremos es que Valparaíso viva una fiesta en casa, con sus familias, apoyando a esta nueva generación de deportistas porteños”, expresó la secretaria de Estado, quien espera cumplir con la promesa que le hizo a los futbolistas.

“Estamos gestionando para que todos los chilenos puedan disfrutar con una final intercontinental, sería un sueño para los muchachos y como Ministerio haremos todo lo posible para hacerlo realidad”, agregó la Ministra Ducó a nombre del Gobierno sobre la solicitud a CONMEBOL.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial ni desde la autoridad del fútbol sudamericano ni de UEFA respecto al día y la sede del duelo que enfrentará a Wanderers con Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20. Seguimos esperando.

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En síntesis