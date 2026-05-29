Los Diablos Rojos fueron una visita ingrata y derrotaron a los Mineros, los que se complican en el fondo del torneo. Así quedan las cosas luego de lo ocurrido en El Salvador.

Ñublense complica a Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. La noche de este viernes en el inicio de la fecha, los Diablos Rojos vencieron por la cuenta mínima a los Mineros y escalan en la cima, pero hundiendo a su rival.

El elenco dirigido por Juan José Ribera no quería alejarse de la cima y consiguió tres puntos de oro para ir a la caza de Colo Colo. La victoria gracias al gol de Ignacio Jeraldino le permite instalarse en el cuarto lugar, un panorama muy distinto al de los nortinos.

Los pupilos de Gustavo Huerta siguen sin levantar el rumbo y se estancan en el fondo, a la espera de lo que pase con el resto de la fecha. Y es que si Deportes Concepción logra un triunfo, quedarán en los puestos de descenso.

Ñublense escala en la tabla y el fantasma de la B se le aparece a Cobresal

Mientras Ñublense festeja un triunfo importante para seguir presionando a los líderes, en Cobresal viven un verdadero terremoto en la tabla de posiciones. Los Diablos Rojos ganaron por 0 a 1 en su visita a los Mineros, lo que deja encendidas las cosas tanto en la cima como en el fondo.

Ñublense venció con lo justo a Cobresal, escaló en la tabla y dejó a su rival con el descenso respirándole en la nuca. Foto: Photosport.

En un duelo donde los dueños de casa estaban obligados a ganar para alejarse de la zona de descenso, el VAR lo cambió todo. Una mano en el área le permitió a Ignacio Jeraldino anotar desde el punto penal y con el reloj en 13′ el tanto de la victoria.

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Con ella, Ñublense escala al cuarto lugar con 21 puntos, igualado con Deportes Limache, a 1 de Huachipato y a 9 de Colo Colo. Eso sí, otros como Coquimbo Unido o Universidad Católica pueden superarlos dependiendo de cómo termine todo tras el fin de semana.

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La parte amarga la vive Cobresal, que se hunde más y queda con 13 puntos en el puesto 14, a apenas 2 de Deportes Concepción y 3 de Unión La Calera, que todavía deben jugar esta fecha. Si es que hay triunfos, podrían cerrar la jornada en zona de descenso.

El equipo nortino necesita que el Conce no sume contra la U de Chile y que los Cementeros caigan con la Universidad de Concepción. Esto, ya que quedarían igualados pero por encima sólo por diferencia de gol (-7 contra -14).

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Ñublense logra un triunfo muy importante para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Cobresal no logra salir de su crisis y ruega no cerrar el semestre con un papelón.

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Así quedan Cobresal y Ñublense en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, la tabla para Cobresal y Ñublense