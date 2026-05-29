El cuadro azul entregó la lista de convocados para el duelo del sábado en el Estadio Nacional, ratificándose la ausencia del mediocampista.

Por más que el propio entrenador Fernando Gago tenía la esperanza de poder tenerlo en consideración para el duelo de este sábado donde Universidad de Chile recibe a Deportes Concepción en el Estadio Nacional. Sin embargo, no será así.

El volante Israel Poblete no logró recuperarse de la fuerte molestia muscular que sufrió en el entrenamiento del jueves en el Centro Deportivo Azul, y según reporta Emisora Bullanguera, quedará afuera de la citación para el duelo con los lilas.

Sobre la magnitud de la lesión del mediocampista, la publicación afirma que el ‘8’ sufrió un desgarro, por lo que se sumará a Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez como las bajas que presenta la U para el lance con Concepción, y obligará a Gago a tomar medidas.

ver también Lesión de última hora: titular de U de Chile abandona el entrenamiento y es duda ante Concepción

¿Quién toma el lugar de Poblete en U de Chile?

La ausencia del mediocampista no es menor para Pintita, pues fue titular en los últimos 10 encuentros de los azules bajo su conducción técnico, por lo que era el futbolista más regular dentro de su plantel, lo que obligará a tomar medidas.

La baja de Poblete provocará que Charles Aránguiz tenga nueva compañía en la zona media de la U, como es la vuelta al 11 titular del argentino Lucas Barrera. Sumándose a la continuidad de Franco Calderón y Bianneider Tamayo como titulares.

La más probable oncena ante Concepción sería con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández (Fabián Hormazábal), Calderón, Tamayo y Marcelo Morales en defensa; Barrera, Aránguiz y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez en delantera.

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Israel Poblete descartado en la U de Chile ante Concepción (Photoscape)

¿Cuándo juegan los azules?

Por la jornada 14 en Liga de Primera, Universidad de Chile recibe a Deportes Concepción en el Estadio Nacional, este sábado 30 de mayo desde las 17:30 horas.

En síntesis

Israel Poblete quedó descartado por un desgarro sufrido en el entrenamiento.

por un desgarro sufrido en el entrenamiento. Es una baja clave para Fernando Gago , ya que el volante venía siendo titular fijo.

, ya que el volante venía siendo titular fijo. El argentino Lucas Barrera ingresará al once inicial en el mediocampo de la U.

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