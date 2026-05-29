El delantero no sólo marcó goles sino que también puso mesura en el camarín del Cacique para no volverse locos en la cima. Se transforma en un líder en la interna.

Javier Correa lideró a Colo Colo para que se escape en la cima de la tabla de posiciones. El delantero ha sido la gran figura del Cacique y lo coronó el fin de semana pasado con un doblete para darle el triunfo de visita y por 1 a 2 en el clásico ante Universidad Católica.

El atacante se recuperó de su lesión y se ha transformado en uno de los pilares albos a punta de goles. Su presente ilusiona a los hinchas y le ha dado un nuevo aire en el camarín del Eterno Campeón, donde se hizo notar y mucho luego de lo que pasó en el Claro Arena.

Dando una muestra de madurez que hace meses atrás nadie hubiese imaginado ante sus constantes peleas, llamó a sus compañeros a no marearse en el liderato. Esto, remarcando que todavía no han logrado nada y que debe ser a fin de año el momento de festejar.

Javier Correa muestra su liderazgo y llama al plantel de Colo Colo a no ser bocones

Colo Colo es más líder que nunca en la Liga de Primera gracias al tremendo regreso a las canchas que ha tenido Javier Correa. El delantero ha brillado en las últimas fechas y, luego de su doblete ante Universidad Católica, intenta mantener los pies en la tierra.

Javier Correa le habló fuerte y claro al plantel de Colo Colo para no marearse en la cima. Foto: Colo Colo.

En un registro de lo que fue la interna alba en el clásico, el Eterno Campeón reveló una charla que tuvo el goleador con sus compañeros en medio de la euforia. “Esto hay que disfrutarlo con mi familia y entre nosotros, somos siempre los mismos“, comenzó señalando.

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Pero lo más llamativo llegó después, cuando Javier Correa no anduvo con cosas y le pidió a los jugadores de Colo Colo no ser bocones pese a la victoria ante la UC. “Mesurados con lo que vamos a decir o hablar, no hemos ganado nada“.

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En esa misma línea, el goleador albo enfatizó en que debe ser cuando termine la temporada el momento de hablar sobre ser campeones. “A fin de año nosotros. A fin de año“, sentenció en medio de los gritos del plantel.

La imagen sacó aplausos entre los hinchas, quienes valoran el cambio de actitud que ha tenido el argentino. Y es que después de varias peleas gratuitas con los hinchas, el nacimiento de su hijo parece haberle hecho entender que ese no era el camino.

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Javier Correa disfruta de ser uno de los pilares de Colo Colo esta temporada. El delantero está siendo el líder que siempre se le pidió ser para el Cacique y trata de guiar a quienes pueden haber pasado por frustraciones similares.

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En resumen, Colo Colo y Correa