El defensor recibió una durísima sanción luego de su expulsión ante la U, donde fue denunciado por agredir verbalmente al juez.

Una de las grandes polémicas de la última fecha de la Liga de Primera 2026 ocurrió en el triunfo de Universidad de Chile por 2-1 ante Deportes Concepción, en el Estadio Nacional.

Todo, porque el defensor del cuadro del sur del país, Diego Carrasco, fue expulsado luego de que el árbitro Mario Salvo denunció que fue agredido verbalmente.

Algo que detalló en el informe del encuentro, dejando escrito el mensaje que gritó el defensa y que hizo que le sacara tarjeta roja: “Lenguaje ofensivo, grosero u obsceno”.

Mario Salvo muestra tarjeta roja a Diego Carrasco de Deportes Concepción. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Las dos fechas de castigo para Diego Carrasco

“Cobra el penal pos, concha de tu madre“. Esta fue la frase que el árbitro Mario Salvo escuchó del jugador de Deportes Concepción, lo que le significó la tarjeta roja.

Por lo mismo, esto fue tomado por el Tribunal de Disciplina en la jornada del martes, donde revisaron el caso para tener un castigo ejemplificador de la actitud con el árbitro.

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Según consigna radio Cooperativa, el ex Universidad de Chile recibió dos fechas de castigo por su salida de cadena, por lo que será una importante baja para Deportes Concepción.

“El Tribunal explicó que la sanción de dos partidos es porque el defensa ya tenía como agravante una expulsión anterior“, detallaron en la información.

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Revisa el compacto del partido:

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