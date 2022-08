Pollo Véliz horrorizado por provocaciones a Mauricio Isla con Mauricio Pinilla y su ex: "Pasa a ser mala leche, no tiene códigos"

El histórico Leonardo Véliz abordó las tretas y artimañas de los futbolistas dentro de la cancha para sacar de quicio al rival, esto tras el momento de furia protagonizado por Mauricio Isla contra Diego Carrasco en el partido entre Universidad Católica y O’Higgins, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Para entender la situación, la tesis apunta a que Carrasco le enrostró al Huaso el supuesto amorío de su ex señora con Mauricio Pinilla. El Pollo Véliz considera que esas cosas no se hacen.

“Tocar ese tipo de situaciones no es común. Creo que hay dos o tres ejemplos más. Claro, Pinilla también entre medio. En este caso de Pinilla con Isla y su ex señora. Están sacándole partido a eso para picarlo, pero esto no es usual en el fútbol, al menos en el nuestro”, dijo Véliz en conversación con Paulo Flores y RedGol.

El otrora delantero agregó que “una vez un jugador de Cobreloa dijo a alguien: me comí a tu señora, y el otro agarró papa, le pegó un puñete y se fue expulsado. Pero no es habitual. Tiene que ser un gallo muy atrevido para empezar a hablar de un hecho así puntual”.

Y para confirmar que se puede ser picarón sin caer en la mala leche, Leonardo Véliz contó una anécdota en la que revela cómo siempre sacaba de los partidos a Mario Varas.

“Uno antes picaba la guía con otras cosas. Yo me agarraba al Perro Varas… le decía: te voy a pasear toda la tarde, me vas a ver el puro número porque yo soy más rápido, porque jugué en Palestino y Colo Colo. Y al Perro Varas se le inflaba la vena, a la primera me pegaba una patada, otra patada y fuera. Lo echaron tres veces”, sostuvo.

El Pollo Véliz sentencia que “una vez Caupolicán Peña lo puso de lateral derecho para que no me enfrentara a mí, porque yo jugaba de puntero izquierdo. Luis Santibáñez se dio cuenta y me dice: Pollo, ándate a la derecha. Y lo hice expulsar. Eso era, pero lo otro pasa a ser mala leche, no tener códigos. Antes eran cosas de fútbol”.