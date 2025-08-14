ver también Patricio Yáñez advierte a los árbitros: “Si el sábado un error favorece a Colo Colo…”

El destacado periodista y responsable de profundas investigaciones que han develado la podredumbre que infecta desde dentro el fútbol chileno, Fernando Agustín Tapia, está más que furioso con un nuevo daño al balompié criollo.

Es que en medio de constantes críticas desde Colo Colo al arbitraje nacional, con acusaciones de “robo” y “sospechas” incluidas por los albos, el referato criollo fue a visitar al Cacique directamente al estadio Monumental.

En una durísima columna de opinión en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, FAT se lanzó con todo contra Roberto Tobar y Jorge Yunge.

“Por si faltaba algo más para seguir dañando al fútbol chileno y la imagen que proyecta, dos altas autoridades de la actividad contribuyeron con un gesto que sólo ha servido para seguir alimentando el clima de sospecha: el presidente de los árbitros, Roberto Tobar, acompañado por el secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, tuvieron la torpe idea de apersonarse en el estadio Monumental, 48 horas después del partido de Colo Colo con Everton, y que provocó nuevamente las protestas en los jugadores albos”, lanzó de entrada el periodista.

FAT: esto sí da sospechas y condiciona al arbitraje

Tapia agregó que “el encuentro se produjo, además, a cuatro días del clásico contra la Universidad Católica, por lo que se trata de un acto poco prudente. ¿Qué buscaba Tobar en el encuentro con dirigentes de Colo Colo? ¿Qué diantres tenía que hacer en esa cita el dirigente de la ANFP?“

“El presidente de los árbitros tuvo que entregar inmediatamente una versión… Dijo que en el último conclave realizado en Viña del Mar se había acordado encuentros con todos los clubes para dar a conocer las líneas de interpretación de los arbitrajes”, complementó.

FAT furioso por la visita de Tobar a Colo Colo en el Monumental tras varias semanas de reclamos y acusaciones del Cacique al referato.

FAT añadió que fue una “débil explicación que con el correr de las horas empezó a generar aún más molestia: según varios de los asistentes al famoso seminario, jamás se acordó encuentros como el que se produjo este martes en el Monumental“.

Y la crítica de Fernando Agustín Tapia no quedó ahí: sostuvo que “la torpeza de Tobar es triple, porque junto con alimentar todo tipo de sospechas, sumó gratuitamente una doble presión al juez Cristián Garay, designado para dirigir el clásico con la UC. Y peor aún, profundizó la molestia entre sus subalternos, que privadamente se quejan de su falta de decisión y carácter para defenderlos de las últimas críticas y cuestionamientos”.

“Hace falta una buena explicación del secretario general de la ANFP, Jorge Yunge. No es descabellado suponer que fue él el de la idea, ya que no es primera vez que su voraz apetito de poder, y querer aparecer como el nuevo salvador del fútbol chileno, lo hayan llevado a empujar un gesto hacia Colo Colo, que bien podría ayudarle a tener pronto la llave del edificio de Quilín, para reemplazar definitivamente a Pablo Milad”, expone.

FAT sentencia furioso que “esto debió ser un único encuentro en la sede de la ANFP, con la presencia de todos los medios, transparente, y no una visita que pretendió ser secreta, y que luego de ser advertida por algunos periodistas, obligó a los protagonistas a buscar una coartada. No aclares que oscurece“.