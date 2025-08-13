La polémica que se encendió la tarde del martes en el estadio Monumental sigue dando que hablar, una vez que Roberto Tobar llegó a conversar con Colo Colo por los últimos acontecimientos.

El jefe de los árbitros decidió ir primero donde el cuadro albo, justo tras la encendida disputa que hubo tras el partido contra Everton, que terminó con Arturo Vidal encarando a los jueces en los camarines.

Por lo mismo, esta actitud ha sido analizada en los diferentes paneles, donde fue Cristián Caamaño quien golpeó la mesa por la visita de los hombres de negro, justo en la previa del clásico ante Universidad Católica.

“¿No será falta de timing? En medio de las polémicas antes de un clásico. Por qué no va Colo Colo a la ANFP y va la anfp a Colo Colo. Se defienden que será para todos los cluebes”, explicó.

Cristian Garay será el árbitro en el Colo Colo vs U Católica. FOTO: Andres Pina/Photosport

Presión para el clásico de Colo Colo vs U Católica

Fue en Deportes en Agricultura donde Cristián Caamaño analizó la polémica visita de Roberto Tobar al estadio Monumental, lo que marca la previa del Colo Colo vs Universidad Católica del sábado.

“Le ponen presión al árbitro, que tiene experiencia, Garay, que es el designado para el Colo Colo contra Católica, pero le suma una cuota de tensión”, detalló el periodista.

Por lo mismo, asegura que son totalmente válidas las quejas de otros equipos, más allá que se espera que esta jornada se reciba la misma visita en Católica en San Carlos de Apoquindo.

“El arbitraje ya tiene los ojos encima y ahora habrá uno más marcado por la visita. Ojalá se haga con todos los clubes, pero el timing es importante, cómo deben estar en la Católica, que justo van al Monumental, antes de un partido. es un partido sin trascendencia a 17 puntos de líder”, cerró.

