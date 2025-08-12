Este fin de semana la Liga de Primera se prepara para un partido clave en la tabla de posiciones. Colo Colo recibe a Universidad Católica en la versión 188 del clásico, el que ya tiene árbitro definido.

En medio de los reclamos públicos que ha hecho el Eterno Campeón contra los jueces en las últimas fechas, la ANFP ya designó a su silbante. Uno que ya sabe lo que es dirigir este tipo de encuentros y que buscará limpiar el nombre del arbitraje nacional ante tantas polémicas.

El encargado de darlo a conocer fue Roberto Tobar, quien este martes llegó hasta el Estadio Monumental para tener una reunión con la dirigencia. Ahí confirmó el nombre tanto del principal como del hombre que estará al mando del VAR.

Cristián Garay será el árbitro del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica

Colo Colo y Universidad Católica ya conocen al árbitro que impartirá justicia en el clásico. ¿Su nombre? Cristián Garay, quien ya ha dirigido este tipo de encuentros en el pasado.

Cristián Garay será el árbitro del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica este fin de semana.

El juez tendrá la misión de evitar polémicas como las que han ocurrido en las últimas semanas. Junto a él estará Gastón Philippe, quien puede ser clave en la revisión de cualquier jugada que genere discusión.

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, destacó que sea Cristián Garay quien dirija el clásico. “Estamos confiados, hemos trabajado bien con este y todos los equipos que dirigen el fin de semana. Estamos levantando, fueron situaciones puntuales“.

“Es un árbitro que ha tenido un muy buen año, viene de dirigir dos partidos en el mundial de cubes, ahora en Libertadores y vendrá en buen nivel. Tenemos mucha confianza en que será un gran partido“, añadió.

Para el silbante no ser el primer clásico entre el Eterno Campeón y los de la franja. En la temporada 2023 ya tuvo la misión de dirigirlos a ambos en el Estadio Santa Laura y ahora espera seguir demostrando que es de los mejores jueces en la actualidad.

Cristián Garay tendrá la misión de impartir justicia en el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. El árbitro ruega que los jugadores colaboren para no verse envuelto en polémicas como las que tienen en tela de juicio a los “profes”.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad Católica?

Con Cristián Garay ya definido como árbitros, Colo Colo y Universidad Católica se preparan para el clásico. El encuentro entre el Cacique y los Cruzados está programado para este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera previo al clásico

