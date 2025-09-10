Es tendencia:
El árbitro chileno que retó a Carlos Lampe en la clasificación de Bolivia: “Yo te conozco”

Cristián Garay le recordó al ex portero de Huachipato su mejor arma: hacer tiempo. Justo cuando Bolivia quería cerrar su clasificación.

Por Cristián Fajardo C.

© MegaCristián Garay encaró a Carlos Lampe en Bolivia.

La gran hazaña que logró la selección de Bolivia en la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 ha dado que hablar, donde se anotaron en el gran repechaje con una tremenda celebración.

Pero el duelo donde los locales vencieron por 1-0 ante Brasil en El Alto dejó varias imágenes para el recuerdo, donde en una de ellas fue protagonista un chileno.

Cristián Garay fue el árbitro del encuentro que le dio la clasificación a los bolivianos, pero durante el segundo tiempo tuvo un particular cruce con el arquero Carlos Lampe.

El ex portero de Huachipato sacó el mejor reportorio en los últimos minutos haciendo tiempo para lograr el triunfo, pero el juez chileno lo frenó en seco con una cara a cara.

Garay no le mandó a decir con nadie el mensaje a Lampe. Foto: Mega.

Carlos Lampe emociona al mundo tras sufrida clasificación de Bolivia al repechaje: “Ya no tengo…”

Carlos Lampe emociona al mundo tras sufrida clasificación de Bolivia al repechaje: “Ya no tengo…”

¿Qué le digo Cristián Garay a Carlos Lampe?

Carlos Lampe dejó un gran recuerdo en el fútbol chileno con su seguridad, pero también por bueno para hacer tiempo, algo que sacó en su repertorio en el histórico partido.

Con el triunfo por 1-0 en el bolsillo, además de la derrota de Venezuela por 6-3 ante Colombia, la idea era cerrar su portería y dejar que el reloj avance, aunque fue el momento que apareció un viejo conocido.

Cristián Garay se le acercó en dos oportunidades para decirle que se pare, además de hablarle al oido que dejara de hacer tiempo: “Yo te conozco”, cometan en Bolivia que le dijo.

Más allá de que quedó como una anécdota, Lampe una vez más supo liquidar segundos para cerrar la clasificación al repechaje, donde se jugarán el regreso a un Mundial.

