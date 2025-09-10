Carlos Lampe emociona al mundo tras sufrida clasificación de Bolivia al repechaje: “Ya no tengo…”

Lo único que se jugaba en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas era saber qué equipo iba a clasificar al repechaje y hubo una gran sorpresa.

Bolivia dio el golpe y le ganó a Brasil por 1-0 en El Alto, con lo que logró el séptimo puesto de la tabla de posiciones, tras el arrugue histórico de Venezuela ante Colombia en Maturín, donde la visita ganó por 6-3.

La victoria de los altiplánicos se dio gracias al solitario tanto de penal de Miguel Terceros, quien aprovechó el cobro del chileno Cristián Garay para batir la resistencia de Alisson Becker.

La emoción de Carlos Lampe tras clasificación de Bolivia

Uno de los protagonistas de la hazaña boliviana fue el ex arquero de Huachipato Carlos Lampe, quien fue el meta titular en la victoria de la verde ante el Scratch.

El portero habló tras la clasificación boliviana al repechaje y emocionó por sus lágrimas de campeón.

“Ya no tengo lágrimas de todo lo que lloré de felicidad. Se ganó una batalla importante, muy difícil y dura. No dependíamos de nosotros y se sufrió para llegar a este momento, pero hay mucha satisfacción porque lo pudimos cumplir”, indicó el golero.

“No le fallamos a nuestra gente y ahora nos queda prepararnos para ir a pelear ese lugar”, agregó Lampe.

Bolivia es el segundo equipo clasificado (tras Nueva Caledonia) al nuevo repechaje que creó la FIFA, donde seis equipos lucharán por dos cupos para el Mundial.

