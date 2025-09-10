Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

Carlos Lampe emociona al mundo tras sufrida clasificación de Bolivia al repechaje: “Ya no tengo…”

El ex arquero de Huachipato habló tras el histórico triunfo del cuadro verde ante Brasil que lo metió en la repesca.

Por Carlos Silva Rojas

Carlos Lampe tras la clasificación de Bolivia al repechaje.
© Getty ImagesCarlos Lampe tras la clasificación de Bolivia al repechaje.

Lo único que se jugaba en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas era saber qué equipo iba a clasificar al repechaje y hubo una gran sorpresa.

Bolivia dio el golpe y le ganó a Brasil por 1-0 en El Alto, con lo que logró el séptimo puesto de la tabla de posiciones, tras el arrugue histórico de Venezuela ante Colombia en Maturín, donde la visita ganó por 6-3.

La victoria de los altiplánicos se dio gracias al solitario tanto de penal de Miguel Terceros, quien aprovechó el cobro del chileno Cristián Garay para batir la resistencia de Alisson Becker.

Así se juega el repechaje que disputará Bolivia para ir al Mundial 2026: le puede penar el ranking FIFA

ver también

Así se juega el repechaje que disputará Bolivia para ir al Mundial 2026: le puede penar el ranking FIFA

La emoción de Carlos Lampe tras clasificación de Bolivia

Uno de los protagonistas de la hazaña boliviana fue el ex arquero de Huachipato Carlos Lampe, quien fue el meta titular en la victoria de la verde ante el Scratch.

El portero habló tras la clasificación boliviana al repechaje y emocionó por sus lágrimas de campeón.

Ya no tengo lágrimas de todo lo que lloré de felicidad. Se ganó una batalla importante, muy difícil y dura. No dependíamos de nosotros y se sufrió para llegar a este momento, pero hay mucha satisfacción porque lo pudimos cumplir”, indicó el golero.

Publicidad
Carlos Lampe en Bolivia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Carlos Lampe en Bolivia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

“No le fallamos a nuestra gente y ahora nos queda prepararnos para ir a pelear ese lugar”, agregó Lampe.

Bolivia es el segundo equipo clasificado (tras Nueva Caledonia) al nuevo repechaje que creó la FIFA, donde seis equipos lucharán por dos cupos para el Mundial.

Publicidad
“Es una daga en el corazón”: El desconsolado llanto de relator venezolano al quedar fuera del Mundial 2026

ver también

“Es una daga en el corazón”: El desconsolado llanto de relator venezolano al quedar fuera del Mundial 2026

Lee también
El árbitro chileno que fue protagonista en Bolivia
Internacional

El árbitro chileno que fue protagonista en Bolivia

El desconsolado llanto de relator venezolano al quedar fuera del Mundial
Internacional

El desconsolado llanto de relator venezolano al quedar fuera del Mundial

Se miden con otra vara: Brasil hace historia en Eliminatorias
Internacional

Se miden con otra vara: Brasil hace historia en Eliminatorias

Maripán a ANFP por el próximo DT de La Roja: "Me gustaría ver a..."
Selección Chilena

Maripán a ANFP por el próximo DT de La Roja: "Me gustaría ver a..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo