Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 finalizaron con un único gran perdedor. Y es que Venezuela dejó pasar una oportunidad histórica de jugar su primera Copa del Mundo al caer por un rotundo 6-3 ante Colombia en Maturín.

Esta verdadera debacle en condición de local, sumado a la victoria de Bolivia sobre Brasil en El Alto, dejaron a la Vinotinto fuera de toda competencia por jugar la cita planetaria en Norteamérica.

La desazón en Venezuela es total, ya que apuntan a que perdieron inapelablemente el partido más importante de su historia ante los colombianos, quienes pese a estar ya clasificados, se la jugaron por pasar la aplanadora en su visita.

ver también Venezuela sigue siendo la excepción a la regla en Sudamérica: Se queda sin Mundial

El llanto de Venezuela tras quedar fuera del Mundial 2026

Como es habitual en este clase de sucesos, rápidamente en internet está comenzando a circular la tristeza de los medios venezolanos al quedar otra vez fuera de una Copa del Mundo.

Uno de ellos demuestra de manera perfecta lo que fue la evolución del ánimo en los venezolanos. De la alegría total por estar dos veces en ventaja rápidamente se pasó a la tristeza por cada gol colombiano que caía.

Publicidad

Publicidad

Venezuela terminó octava en estas Eliminatorias con 18 puntos luego de cuatro triunfos, seis empates y ocho derrotas. | Foto: Getty Images.

Es más, en un momento no les quedó otra que centrarse más en lo que pasaba en El Alto entre Bolivia y Brasil. Ahí, un gol brasileño, le podría haber dado el repechaje a Venezuela. Lamentablemente para la Vinotinto, ese tanto nunca llegó.

ver también Se miden con otra vara: Brasil firma las peores Eliminatorias de su historia

Cabe recordar que la selección venezolana es la única en Sudamérica que nunca ha jugado una Copa del Mundo, una maldición que buscarán romper para la cita planetaria de cuatro año más.

Publicidad