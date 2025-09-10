Mientras la Roja igualaba con Uruguay y firmaba el fin de otro triste proceso eliminatorio, en el continente se jugaban otros emocionantes partidos en el cierre de las Eliminatorias. La guerra de goles que protagonizaron Venezuela y Colombia en Maturín fue uno de ellos.

La Vinotinto saltó a su cancha con la tremenda oportunidad de clasificar al repechaje al Mundial. Para eso, necesitaba un triunfo contra Colombia. Incluso podían empatar o perder y lograr el objetivo, siempre y cuando Bolivia sufriera la misma suerte contra Brasil en El Alto.

Pero nada se dio como esperaban los venezolanos. En casa, Venezuela perdió por 6-3 contra Colombia (ya clasificada al Mundial en el tercer puesto) y Bolivia superó a Brasil. Así, será la Verde la que dispute la repesca.

Tras el desastre, el técnico de Venezuela, Fernando Batista, hizo enojar aún más a los hinchas de la Vinotinto después de una insólita conferencia. El DT no respondió preguntas y solo se limitó a decir unas palabras de disculpas, retirándose después de 100 segundos de la sala de prensa.

Venezuela no pudo cumplir el sueño: no va al repechaje | Getty Images

Así se juega el repechaje que disputará Bolivia para ir al Mundial 2026: le puede penar el ranking FIFA

Indignación en Venezuela por la conferencia del DT

“Es un momento muy duro, difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos atrás de un sueño, pero no pudo ser. En estos momentos es difícil hacer mucho análisis, en los días venideros analizaremos más tranquilos”, manifestó Fernando Batista.

“Simplemente, queremos pedirle disculpas al pueblo venezolano, porque teníamos el sueño junto a estos jugadores de clasificar al repechaje. Es un momento muy difícil, muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores, lo intentamos hasta la última fecha. Estoy acá por el respeto hacia ustedes, que siempre me han tratado bien. Solamente quería decir eso, pedirles disculpas. No estoy para un intercambio de preguntas. Buenas noches a todos”, sumó.

“No me lo puedo creer. Señor Bocha Batista, aquí debería dar la cara y responder las preguntas de los medios de comunicación venezolanos que han estado durante todo el ciclo mundialista, llevando todo lo que ha dicho y arropándolo. Esto no se puede permitir“, dijo una periodista en la TV venezolana.