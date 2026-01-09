La Copa Chile 2026 debe el torneo más perjudicado con la implementación de la nueva Copa de la Liga. Lamentablemente el tradicional certamen criollo dejará de entregar el cupo de Chile 3 para la Libertadores y ahora el monarca deberá jugar una final extra para clasificarse a dicha cita internacional.

Sin embargo, todo trofeo en disputa merece ser ganado y se espera que los clubes participantes de igual manera se tomen este torneo con la máxima seriedad posible.

Y ojo, que ya hay grupos que deben ser aprobados por el Consejo de Presidentes de la ANFP. Según información entregada por La Tercera, estos serán votados el próximo lunes 12 de enero y mantendrá un formato similar al que se vio en la edición del 2025 que terminó ganando Huachipato.

Los grupos de la Copa Chile 2026

Grupos Zona Norte

Grupo A:

San Marcos

Deportes Iquique

Coquimbo Unido

Deportes Limache

Grupo B

Universidad Católica

Deportes Copiapó

San Luis

Everton

Grupo C

Deportes Antofagasta

Cobreloa

Cobresal

Deportes La Serena

Grupo D

Universidad de Chile

Unión San Felipe

Santiago Wanderers

Unión La Calera

Huachipato es el flamante campeón vigente de la Copa Chile. | Foto: Photosport.

Grupos Zona Sur

Grupo E

Colo Colo

Deportes Recoleta

Unión Española

O’Higgins

Grupo F

Rangers

Curicó Unido

Ñublense

Universidad de Concepción

Grupo G

Deportes Santa Cruz

Magallanes

Palestino

Audax Italiano

Grupo H

Deportes Temuco

Deportes Puerto Montt

Huachipato

Deportes Concepción

Cabe recordar que el campeón de la Copa Chile 2026 jugará ante el tercero de la Liga de Primera 2026. El ganador de este partido será el Chile 4 de la Copa Libertadores 2027 y el perdedor será el Chile 4 de la Copa Sudamericana.