La Copa Chile 2026 debe el torneo más perjudicado con la implementación de la nueva Copa de la Liga. Lamentablemente el tradicional certamen criollo dejará de entregar el cupo de Chile 3 para la Libertadores y ahora el monarca deberá jugar una final extra para clasificarse a dicha cita internacional.
Sin embargo, todo trofeo en disputa merece ser ganado y se espera que los clubes participantes de igual manera se tomen este torneo con la máxima seriedad posible.
Y ojo, que ya hay grupos que deben ser aprobados por el Consejo de Presidentes de la ANFP. Según información entregada por La Tercera, estos serán votados el próximo lunes 12 de enero y mantendrá un formato similar al que se vio en la edición del 2025 que terminó ganando Huachipato.
Los grupos de la Copa Chile 2026
- Grupos Zona Norte
Grupo A:
San Marcos
Deportes Iquique
Coquimbo Unido
Deportes Limache
Grupo B
Universidad Católica
Deportes Copiapó
San Luis
Everton
Grupo C
Deportes Antofagasta
Cobreloa
Cobresal
Deportes La Serena
Grupo D
Universidad de Chile
Unión San Felipe
Santiago Wanderers
Unión La Calera
Huachipato es el flamante campeón vigente de la Copa Chile. | Foto: Photosport.
- Grupos Zona Sur
Grupo E
Colo Colo
Deportes Recoleta
Unión Española
O’Higgins
Grupo F
Rangers
Curicó Unido
Ñublense
Universidad de Concepción
Grupo G
Deportes Santa Cruz
Magallanes
Palestino
Audax Italiano
Grupo H
Deportes Temuco
Deportes Puerto Montt
Huachipato
Deportes Concepción
Cabe recordar que el campeón de la Copa Chile 2026 jugará ante el tercero de la Liga de Primera 2026. El ganador de este partido será el Chile 4 de la Copa Libertadores 2027 y el perdedor será el Chile 4 de la Copa Sudamericana.