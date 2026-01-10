El peor equipo del segundo semestre de 2025 fue Unión La Calera, que apenas sumó siete puntos en 15 fechas y se salvó del descenso gracias a la buena primera rueda que hizo.

El cuadro cementero espera dejar atrás el mal cierre de Liga de Primera del año pasado y para ello se lanzó de lleno al mercado de fichajes, y le trae jugadores al cuestionado entrenador Martín Cicotello.

La Calera ya tiene 9 refuerzos para 2026 y este sábado se supo que tiene amarrado a su décima incorporación, que viene de dar una vuelta olímpica la temporada pasada.

ver también Mercado de fichajes: la UC se entremete y le quiere quitar soñado refuerzo a Colo Colo

La Calera sorprende y se queda con Carlo Villanueva

Unión La Calera se refuerza con un cotizado volante de creación del fútbol chileno, ya que el periodista Ricardo Maturana, quien trabaja en el programa partidario Sintonía Roja de radio La Calera, informó que hay un acuerdo con Carlo Villanueva.

El equipo albirrojo se queda con los servicios del formado en Colo Colo, quien apenas apareció en Macul era considerado como una promesa del Cacique, sin embargo, nunca se ganó una camiseta de titular en los albos.

Carlo Villanueva llega a La Calera. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

Carlo Villanueva llega a La Calera con 26 años y tras un paso en Huachipato, donde viene de ser campeón en la Copa Chile y anotó un gol en la final ante Deportes Limache. En 2025 jugó un total de 21 partido e hizo cuatro goles.

Los caleranos se arman y Carlo Villanueva se suma a Nicolás Avellaneda (Chacarita Juniors, ARG), Matías Campos López (Everton), Yerko Leiva (Curicó Unido), Cristián Gutiérrez (Deportes La Serena), Bayron Oyarzo (Ñublense), Nicolás Palma (Cobreloa), Rodrigo Cáseres (San Martín, ARG), Juan Requena (Deportivo Táchira, VEN) y Francisco Pozzo (Vélez Sarsfield, ARG).