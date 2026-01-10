Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Mercado de fichajes: eterna promesa de Colo Colo es el refuerzo estrella de Unión La Calera

El elenco cementero quiere dejar de lado su pésimo segundo semestre de 2025 y se refuerza para la nueva temporada.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Carlo Villanueva cambia de equipo.
© MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORTCarlo Villanueva cambia de equipo.

El peor equipo del segundo semestre de 2025 fue Unión La Calera, que apenas sumó siete puntos en 15 fechas y se salvó del descenso gracias a la buena primera rueda que hizo.

El cuadro cementero espera dejar atrás el mal cierre de Liga de Primera del año pasado y para ello se lanzó de lleno al mercado de fichajes, y le trae jugadores al cuestionado entrenador Martín Cicotello.

La Calera ya tiene 9 refuerzos para 2026 y este sábado se supo que tiene amarrado a su décima incorporación, que viene de dar una vuelta olímpica la temporada pasada.

Mercado de fichajes: la UC se entremete y le quiere quitar soñado refuerzo a Colo Colo

ver también

Mercado de fichajes: la UC se entremete y le quiere quitar soñado refuerzo a Colo Colo

La Calera sorprende y se queda con Carlo Villanueva

Unión La Calera se refuerza con un cotizado volante de creación del fútbol chileno, ya que el periodista Ricardo Maturana, quien trabaja en el programa partidario Sintonía Roja de radio La Calera, informó que hay un acuerdo con Carlo Villanueva.

El equipo albirrojo se queda con los servicios del formado en Colo Colo, quien apenas apareció en Macul era considerado como una promesa del Cacique, sin embargo, nunca se ganó una camiseta de titular en los albos.

Carlo Villanueva llega a La Calera. Foto: Andres Pina/Photosport

Carlo Villanueva llega a La Calera. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Carlo Villanueva llega a La Calera con 26 años y tras un paso en Huachipato, donde viene de ser campeón en la Copa Chile y anotó un gol en la final ante Deportes Limache. En 2025 jugó un total de 21 partido e hizo cuatro goles.

Los caleranos se arman y Carlo Villanueva se suma a Nicolás Avellaneda (Chacarita Juniors, ARG), Matías Campos López (Everton), Yerko Leiva (Curicó Unido), Cristián Gutiérrez (Deportes La Serena), Bayron Oyarzo (Ñublense), Nicolás Palma (Cobreloa), Rodrigo Cáseres (San Martín, ARG), Juan Requena (Deportivo Táchira, VEN) y Francisco Pozzo (Vélez Sarsfield, ARG).

Mercado de fichajes: cortado jugador de la U sorprende y da el salto al fútbol extranjero

ver también

Mercado de fichajes: cortado jugador de la U sorprende y da el salto al fútbol extranjero

Lee también
Fichajes: la UC se entremete y va por deseo de Colo Colo
Mercado de fichajes 2026

Fichajes: la UC se entremete y va por deseo de Colo Colo

El día en que Octavio Rivero ninguneó a la U
U de Chile

El día en que Octavio Rivero ninguneó a la U

El exótico destino de Juan Carlos Gaete: ¡un grande del Caribe!
Mercado de fichajes 2026

El exótico destino de Juan Carlos Gaete: ¡un grande del Caribe!

La broma de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U
U de Chile

La broma de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo