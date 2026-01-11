Este domingo, Universidad de Chile presentó de manera oficial a su tercer refuerzo para la temporada 2026. Se trata del delantero uruguayo Octavio Rivero, ex jugador de Colo Colo, quien arriba a la tienda azul tras un exitoso paso personal por Barcelona de Guayaquil.

En un movimiento que generó coletazos en la hinchada alba, el charrúa llamó la atención durante las últimas horas al eliminar todo rastro de su paso por Colo Colo en redes sociales, casi como si esa etapa nunca hubiese existido en su vida.

ver también Anuncio oficial: el ex Colo Colo Octavio Rivero es el tercer refuerzo de U de Chile 2026

Sin embargo, esta decisión no solo se reflejó a nivel personal, sino que también pareció replicarse desde lo institucional. Y es que durante la presentación de “La Iguana” en el CDA, el elenco azul optó por omitir explícitamente su paso por Colo Colo, limitándose a una escueta mención de sus “cuatro etapas en nuestro país” —incluyendo a O’Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española—, a diferencia del detallado informe sobre su trayectoria internacional.

De hecho, en la reseña se mencionaron sin inconvenientes los países y numerosos clubes que defendió en el extranjero, nombrando a Nacional, Defensor Sporting, Racing de Montevideo, Rentistas y Central Español en Uruguay, además de Atlas y Santos Laguna en México y Vancouver Whitecaps en Estados Unidos.

La presentación oficial de la U que omite a Colo Colo. (Foto: Captura sitio web U. de Chile)

Este tipo de gestos vuelve a confirmar que la rivalidad entre azules y albos trasciende la cancha y se manifiesta también en el plano comunicacional y digital. En tiempos donde cada detalle es observado y analizado, el pasado en el clásico rival pasa a convertirse en un capítulo que, al menos por ahora, Universidad de Chile prefiere dejar atrás.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que Octavio Rivero se adelantó a otro nombre ex Macul que suena en el CDA, Juan Martín Lucero, y mientras se resuelve qué pasará con el ‘Gato’, el charrúa se convierte en el jugador número 79 en la historia en defender la camiseta alba y la azul en el fútbol chileno.