Juan Martín Lucero vuelve a estar en el centro del fútbol chileno. El delantero argentino, recordado por su paso goleador en Colo Colo, está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile, un movimiento que no pasa inadvertido y que inevitablemente remueve viejas heridas en el elenco albo.

Su eventual arribo al CDA sacude el mercado y también reabre el debate sobre los futbolistas que se atrevieron a vestir ambas camisetas. De concretarse la operación, Lucero se transformaría en el jugador número 79 en defender a albos y azules, una lista extensa y siempre polémica que genera ruido entre los hinchas, con casos que han salido bien y otros no tanto.

Sin ir más lejos, en los actuales planteles de ambos clubes nos encontramos con Fernando De Paul en el arco albo y en la U a Matías Zaldivia y Charles Aránguiz.

Sea como sea, en la U ven en Lucero una oportunidad para potenciar el ataque en la temporada 2026, mientras que en el entorno albo su posible fichaje sentencia una relación que ya estaba herida desde su polémica salida a Fortaleza.

Los 78 jugadores que jugaron por Colo Colo y Universidad de Chile: