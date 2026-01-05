Es tendencia:
U. de Chile

¿Se suma Lucero? Los 78 nombres que vistieron la camiseta de Colo Colo y U. de Chile

Juan Martín Lucero está cerca de llegar a la U y se convertiría en el jugador número 79 en vestir ambas camisetas.

Por Franco Abatte

La llegada de Juan Martín Lucero a la U sumaría un nuevo nombre a la lista de ex albos y azules.
Juan Martín Lucero vuelve a estar en el centro del fútbol chileno. El delantero argentino, recordado por su paso goleador en Colo Colo, está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile, un movimiento que no pasa inadvertido y que inevitablemente remueve viejas heridas en el elenco albo.

Su eventual arribo al CDA sacude el mercado y también reabre el debate sobre los futbolistas que se atrevieron a vestir ambas camisetas. De concretarse la operación, Lucero se transformaría en el jugador número 79 en defender a albos y azules, una lista extensa y siempre polémica que genera ruido entre los hinchas, con casos que han salido bien y otros no tanto.

Sin ir más lejos, en los actuales planteles de ambos clubes nos encontramos con Fernando De Paul en el arco albo y en la U a Matías Zaldivia y Charles Aránguiz.

El gesto de Lucero con la U: Sacrifica importante monto en dinero para ser azul

Sea como sea, en la U ven en Lucero una oportunidad para potenciar el ataque en la temporada 2026, mientras que en el entorno albo su posible fichaje sentencia una relación que ya estaba herida desde su polémica salida a Fortaleza.

Los 78 jugadores que jugaron por Colo Colo y Universidad de Chile:

  1. Alfonso Domínguez: Colo-Colo 1939-1943, Universidad de Chile 1943 y 1949
  2. José Sabaj: Universidad de Chile 1943, Colo-Colo 1944-1948
  3. Héctor Rojas: Universidad de Chile 1943, Colo-Colo 1944-1946
  4. Jorge Peñaloza: Colo-Colo 1943-1949, Universidad de Chile 1950-1951
  5. Pedro Hugo López: Colo-Colo 1946-1948, Universidad de Chile 1949-1950
  6. Javier Mascaró: Colo-Colo 1950, Universidad de Chile 1951
  7. José Santos Arias: Colo-Colo 1950-1952, Universidad de Chile 1953-1954
  8. Jaime Ramírez Banda: Universidad de Chile 1949-1952, 1962 y 1966, Colo-Colo 1954-1958
  9. Sergio Navarro: Universidad de Chile 1955-1964, Colo-Colo 1965-1966
  10. Leonel Sánchez: Universidad de Chile 1953-1969, Colo-Colo 1970
  11. Hugo Lepe: Universidad de Chile 1958-1959, Colo-Colo 1963-1967
  12. Juan Carlos Gangas: Universidad de Chile 1964-1967, Colo-Colo 1968-1970
  13. Adolfo Nef: Universidad de Chile 1965-1972, Colo-Colo 1973-1980
  14. Víctor Zelada: Colo-Colo 1966-1970, Universidad de Chile 1975-1976
  15. Gabriel Rodríguez: Universidad de Chile 1969 y 1971, Colo-Colo 1977-1980
  16. Alejandro Silva: Universidad de Chile 1969, Colo-Colo 1970-1973
  17. Juan Koscina: Colo-Colo 1970-1972, Universidad de Chile 1976-1978
  18. Héctor Pinto: Universidad de Chile 1970-1976, Colo-Colo 1977-1978
  19. Víctor Solar: Colo-Colo 1971, Universidad de Chile 1974
  20. Mario Lara: Colo-Colo 1972, Universidad de Chile 1974
  21. Juan Soto Quintana: Universidad de Chile 1973, 1976, 1979 y 1990-1991, Colo-Colo 1988-1989
  22. Leonardo Montenegro: Universidad de Chile 1973-1976 y 1979-1980, Colo-Colo 1987-1989
  23. Miguel Ángel Gamboa: Colo-Colo 1974-1975, Universidad de Chile 1981-1983
  24. Augusto Vergara: Universidad de Chile 1975, Colo-Colo 1976-1977
  25. Luis Alberto Ramos: Colo-Colo 1977, Universidad de Chile 1979-1980
  26. Marcelo Pacheco: Colo-Colo 1978-1979, Universidad de Chile 1985
  27. Severino Vasconcelos: Colo-Colo 1979-1985, Universidad de Chile 1989
  28. Óscar Wirth: Colo-Colo 1979-1980, Universidad de Chile 1983-1985
  29. Óscar Rojas: Colo-Colo 1981-1988, Universidad de Chile 1990
  30. Marcelo Urzúa: Colo-Colo 1983, Universidad de Chile 1983
  31. Carlos Soto Sandoval: Colo-Colo 1984-1985, Universidad de Chile 1991
  32. Hugo Bello: Colo-Colo 1986-1988, Universidad de Chile 1990-1991
  33. Alejo Rodríguez: Colo-Colo 1988-1989, Universidad de Chile 1989
  34. Patricio Yáñez: Universidad de Chile 1990, Colo-Colo 1991-1995
  35. Sergio Salgado: Colo-Colo 1989-1991, Universidad de Chile 1992
  36. Jaime Ramírez Manríquez: Colo-Colo 1991, Universidad de Chile 1996
  37. Fernando Vergara: Universidad de Chile 1991, Colo-Colo 1993 y 1995-1999
  38. Mauricio Illesca: Universidad de Chile 1991 y 1993, Colo-Colo 1995
  39. Rogelio Delgado: Universidad de Chile 1992-1994, Colo-Colo 1995
  40. Fabián Guevara: Universidad de Chile 1992-1994, Colo-Colo 1996-1997
  41. Richard Zambrano: Universidad de Chile 1993, Colo-Colo 1997-1998
  42. Fabián Estay: Universidad de Chile 1993, Colo-Colo 1995-1996
  43. Marcelo Vega: Colo-Colo 1993-1995, Universidad de Chile 2003
  44. Pedro Reyes: Colo-Colo 1993-1998, Universidad de Chile 2002
  45. Moisés Ávila: Colo-Colo 1996, Universidad de Chile 2001
  46. Mauricio Donoso: Universidad de Chile 2002-2003, Colo-Colo 2003-2005
  47. Alonzo Zúñiga: Colo-Colo 1998-2000 y 2002, Universidad de Chile 2006
  48. Joel Soto: Colo-Colo 2004, Universidad de Chile 2007
  49. Francisco Arrué: Colo-Colo 1994-1999, Universidad de Chile 2007
  50. Rodolfo Moya: Universidad de Chile 2003, Colo-Colo 2007-2009
  51. Manuel Villalobos: Colo-Colo 1997-1999, Universidad de Chile 2008-2009
  52. Luis Pedro Figueroa: Universidad de Chile 2005-2006, Colo-Colo 2008-2009 y 2015-2017
  53. Yerson Opazo: Universidad de Chile 2005-2007, Colo-Colo 2009
  54. Ricardo Rojas: Universidad de Chile 1997-2000, Colo-Colo 2008
  55. Cristián Canío: Universidad de Chile 2005-2006, Colo-Colo 2010
  56. Charles Aránguiz: Colo-Colo 2009-2010; Universidad de Chile 2011-2012, 2024
  57. Paulo Magalhaes: Colo-Colo 2009-2011, Universidad de Chile 2011-2015
  58. Roberto Cereceda: Colo-Colo 2007-2011, Universidad de Chile 2012
  59. Alex Von Schwedler: Universidad de Chile 1998-2002, Colo-Colo 2009 (*)
  60. Nery Veloso: Colo-Colo 2010, Universidad de Chile 2011 (*)
  61. Emilio Hernández: Universidad de Chile 2005, 2007-2009, 2012; Colo-Colo 2013-2014
  62. Nicolás Canales: Universidad de Chile 2004-2005, Colo-Colo 2013-2014
  63. Patricio Rubio: Colo-Colo 2006-2008, Universidad de Chile 2013-2014 y 2015-2016
  64. Paulo Garcés: Universidad de Chile 2012-2013, Colo-Colo 2014-2017
  65. Gonzalo Jara: Colo-Colo 2007-2009, Universidad de Chile 2016-2018
  66. Christian Vilches: Colo-Colo 2011-2015, Universidad de Chile 2016-2018
  67. Jean Beausejour: Colo-Colo 2014-2016, Universidad de Chile 2016-
  68. Valber Huerta: Universidad de Chile 2012-2014, Colo-Colo 2016
  69. Ramón Fernández: Universidad de Chile 2013-2015, Colo-Colo 2016-2017
  70. Pedro Morales: Universidad de Chile 2007-2008, 2012, Colo-Colo 2017
  71. Nicolás Maturana: Universidad de Chile 2011, 2013, 2016; Colo-Colo 2017-2018
  72. Rafael Caroca: Colo-Colo 2008-2009, 2010, 2012-2013; Universidad de Chile 2017-2019
  73. Miguel Pinto: Universidad de Chile 2002-2010; Colo-Colo 2019
  74. Leonardo Valencia: Universidad de Chile 2015-2016; Colo-Colo 2020-2021
  75. Matías Zaldivia: Colo-Colo 2016-2022, Universidad de Chile 2023-2024
  76. Fernando de Paul: Universidad de Chile 2016-2022, Colo-Colo 2023-2024
  77. Pablo Parra: Universidad de Chile 2019, Colo-Colo 2023-2024
  78. Leandro Benegas: Universidad de Chile 2015, 2017-2020; Colo-Colo 2023-2024
