Juan Martín Lucero vuelve a estar en el centro del fútbol chileno. El delantero argentino, recordado por su paso goleador en Colo Colo, está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile, un movimiento que no pasa inadvertido y que inevitablemente remueve viejas heridas en el elenco albo.
Su eventual arribo al CDA sacude el mercado y también reabre el debate sobre los futbolistas que se atrevieron a vestir ambas camisetas. De concretarse la operación, Lucero se transformaría en el jugador número 79 en defender a albos y azules, una lista extensa y siempre polémica que genera ruido entre los hinchas, con casos que han salido bien y otros no tanto.
Sin ir más lejos, en los actuales planteles de ambos clubes nos encontramos con Fernando De Paul en el arco albo y en la U a Matías Zaldivia y Charles Aránguiz.
Sea como sea, en la U ven en Lucero una oportunidad para potenciar el ataque en la temporada 2026, mientras que en el entorno albo su posible fichaje sentencia una relación que ya estaba herida desde su polémica salida a Fortaleza.
Los 78 jugadores que jugaron por Colo Colo y Universidad de Chile:
- Alfonso Domínguez: Colo-Colo 1939-1943, Universidad de Chile 1943 y 1949
- José Sabaj: Universidad de Chile 1943, Colo-Colo 1944-1948
- Héctor Rojas: Universidad de Chile 1943, Colo-Colo 1944-1946
- Jorge Peñaloza: Colo-Colo 1943-1949, Universidad de Chile 1950-1951
- Pedro Hugo López: Colo-Colo 1946-1948, Universidad de Chile 1949-1950
- Javier Mascaró: Colo-Colo 1950, Universidad de Chile 1951
- José Santos Arias: Colo-Colo 1950-1952, Universidad de Chile 1953-1954
- Jaime Ramírez Banda: Universidad de Chile 1949-1952, 1962 y 1966, Colo-Colo 1954-1958
- Sergio Navarro: Universidad de Chile 1955-1964, Colo-Colo 1965-1966
- Leonel Sánchez: Universidad de Chile 1953-1969, Colo-Colo 1970
- Hugo Lepe: Universidad de Chile 1958-1959, Colo-Colo 1963-1967
- Juan Carlos Gangas: Universidad de Chile 1964-1967, Colo-Colo 1968-1970
- Adolfo Nef: Universidad de Chile 1965-1972, Colo-Colo 1973-1980
- Víctor Zelada: Colo-Colo 1966-1970, Universidad de Chile 1975-1976
- Gabriel Rodríguez: Universidad de Chile 1969 y 1971, Colo-Colo 1977-1980
- Alejandro Silva: Universidad de Chile 1969, Colo-Colo 1970-1973
- Juan Koscina: Colo-Colo 1970-1972, Universidad de Chile 1976-1978
- Héctor Pinto: Universidad de Chile 1970-1976, Colo-Colo 1977-1978
- Víctor Solar: Colo-Colo 1971, Universidad de Chile 1974
- Mario Lara: Colo-Colo 1972, Universidad de Chile 1974
- Juan Soto Quintana: Universidad de Chile 1973, 1976, 1979 y 1990-1991, Colo-Colo 1988-1989
- Leonardo Montenegro: Universidad de Chile 1973-1976 y 1979-1980, Colo-Colo 1987-1989
- Miguel Ángel Gamboa: Colo-Colo 1974-1975, Universidad de Chile 1981-1983
- Augusto Vergara: Universidad de Chile 1975, Colo-Colo 1976-1977
- Luis Alberto Ramos: Colo-Colo 1977, Universidad de Chile 1979-1980
- Marcelo Pacheco: Colo-Colo 1978-1979, Universidad de Chile 1985
- Severino Vasconcelos: Colo-Colo 1979-1985, Universidad de Chile 1989
- Óscar Wirth: Colo-Colo 1979-1980, Universidad de Chile 1983-1985
- Óscar Rojas: Colo-Colo 1981-1988, Universidad de Chile 1990
- Marcelo Urzúa: Colo-Colo 1983, Universidad de Chile 1983
- Carlos Soto Sandoval: Colo-Colo 1984-1985, Universidad de Chile 1991
- Hugo Bello: Colo-Colo 1986-1988, Universidad de Chile 1990-1991
- Alejo Rodríguez: Colo-Colo 1988-1989, Universidad de Chile 1989
- Patricio Yáñez: Universidad de Chile 1990, Colo-Colo 1991-1995
- Sergio Salgado: Colo-Colo 1989-1991, Universidad de Chile 1992
- Jaime Ramírez Manríquez: Colo-Colo 1991, Universidad de Chile 1996
- Fernando Vergara: Universidad de Chile 1991, Colo-Colo 1993 y 1995-1999
- Mauricio Illesca: Universidad de Chile 1991 y 1993, Colo-Colo 1995
- Rogelio Delgado: Universidad de Chile 1992-1994, Colo-Colo 1995
- Fabián Guevara: Universidad de Chile 1992-1994, Colo-Colo 1996-1997
- Richard Zambrano: Universidad de Chile 1993, Colo-Colo 1997-1998
- Fabián Estay: Universidad de Chile 1993, Colo-Colo 1995-1996
- Marcelo Vega: Colo-Colo 1993-1995, Universidad de Chile 2003
- Pedro Reyes: Colo-Colo 1993-1998, Universidad de Chile 2002
- Moisés Ávila: Colo-Colo 1996, Universidad de Chile 2001
- Mauricio Donoso: Universidad de Chile 2002-2003, Colo-Colo 2003-2005
- Alonzo Zúñiga: Colo-Colo 1998-2000 y 2002, Universidad de Chile 2006
- Joel Soto: Colo-Colo 2004, Universidad de Chile 2007
- Francisco Arrué: Colo-Colo 1994-1999, Universidad de Chile 2007
- Rodolfo Moya: Universidad de Chile 2003, Colo-Colo 2007-2009
- Manuel Villalobos: Colo-Colo 1997-1999, Universidad de Chile 2008-2009
- Luis Pedro Figueroa: Universidad de Chile 2005-2006, Colo-Colo 2008-2009 y 2015-2017
- Yerson Opazo: Universidad de Chile 2005-2007, Colo-Colo 2009
- Ricardo Rojas: Universidad de Chile 1997-2000, Colo-Colo 2008
- Cristián Canío: Universidad de Chile 2005-2006, Colo-Colo 2010
- Charles Aránguiz: Colo-Colo 2009-2010; Universidad de Chile 2011-2012, 2024
- Paulo Magalhaes: Colo-Colo 2009-2011, Universidad de Chile 2011-2015
- Roberto Cereceda: Colo-Colo 2007-2011, Universidad de Chile 2012
- Alex Von Schwedler: Universidad de Chile 1998-2002, Colo-Colo 2009 (*)
- Nery Veloso: Colo-Colo 2010, Universidad de Chile 2011 (*)
- Emilio Hernández: Universidad de Chile 2005, 2007-2009, 2012; Colo-Colo 2013-2014
- Nicolás Canales: Universidad de Chile 2004-2005, Colo-Colo 2013-2014
- Patricio Rubio: Colo-Colo 2006-2008, Universidad de Chile 2013-2014 y 2015-2016
- Paulo Garcés: Universidad de Chile 2012-2013, Colo-Colo 2014-2017
- Gonzalo Jara: Colo-Colo 2007-2009, Universidad de Chile 2016-2018
- Christian Vilches: Colo-Colo 2011-2015, Universidad de Chile 2016-2018
- Jean Beausejour: Colo-Colo 2014-2016, Universidad de Chile 2016-
- Valber Huerta: Universidad de Chile 2012-2014, Colo-Colo 2016
- Ramón Fernández: Universidad de Chile 2013-2015, Colo-Colo 2016-2017
- Pedro Morales: Universidad de Chile 2007-2008, 2012, Colo-Colo 2017
- Nicolás Maturana: Universidad de Chile 2011, 2013, 2016; Colo-Colo 2017-2018
- Rafael Caroca: Colo-Colo 2008-2009, 2010, 2012-2013; Universidad de Chile 2017-2019
- Miguel Pinto: Universidad de Chile 2002-2010; Colo-Colo 2019
- Leonardo Valencia: Universidad de Chile 2015-2016; Colo-Colo 2020-2021
- Matías Zaldivia: Colo-Colo 2016-2022, Universidad de Chile 2023-2024
- Fernando de Paul: Universidad de Chile 2016-2022, Colo-Colo 2023-2024
- Pablo Parra: Universidad de Chile 2019, Colo-Colo 2023-2024
- Leandro Benegas: Universidad de Chile 2015, 2017-2020; Colo-Colo 2023-2024