Octavio Rivero es nuevo jugador de Universidad de Chile. El delantero uruguayo ya llegó a nuestro país y es solo cuestión de tiempo para que sea presentado oficialmente como el nuevo atacante del elenco universitario de cara a la temporada 2026.

La llegada del charrúa marca un quiebre definitivo en su relación con Colo Colo y sus hinchas, club en el que militó entre 2016 y 2018, ya que su arribo al archirrival no ha sido bien recibido por el mundo albo.

Octavio Rivero “borra” su pasado en Colo Colo

Una muestra clara de esta ruptura es lo ocurrido en redes sociales: Rivero, en una señal habitual en tiempos donde lo digital tiene un fuerte peso simbólico, eliminó todas las fotos y publicaciones en las que aparecía vistiendo la camiseta alba en la plataforma de fotografías de Meta , un gesto que recuerda lo realizado anteriormente por su amigo y hoy también jugador azul, Matías Zaldivia.

En un ejercicio realizado por RedGol previo a su llegada al CDA, se pudo constatar que Rivero mantenía una importante cantidad de imágenes de su paso por el Cacique en Instagram, desde su presentación en el Estadio Monumental hasta numerosas publicaciones junto a sus compañeros de ese entonces, como el propio Zaldiva, además de Gonzalo Fierro, Óscar Opazo o Claudio Baeza, por decir algunos.

El Instagram de Octavio Rivero previo a su llegada a Universidad de Chile. (Foto: Captura)

Sin embargo, al ingresar hoy a su cuenta de Instagram, no se observan rastros de su paso por Colo Colo, ya que las fotografías pasan directamente de su etapa previa al Cacique, en Vancouver Whitecaps de Canadá, algunas imágenes junto a familiares y amigos, a su período posterior en Atlas de México, sin registros del ciclo albo.

El Instagram de Octavio Rivero posterior a su llegada a Universidad de Chile. (Foto: Captura)

En una era donde las redes sociales son parte clave de la imagen pública de los futbolistas, cada gesto en estas redes digitales adquiere un significado especial. Hoy, plataformas como Instagram funcionan también como señales de pertenencia y quiebre, y la decisión de Octavio Rivero confirma que, en el fútbol moderno, los mensajes no solo se entregan dentro de la cancha.