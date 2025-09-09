Llegó el día: la selección chilena de Nicolás Córdova recibe a Uruguay por la 18° y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El duelo se juega este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

La Roja llega colista en la tabla sin ninguna posibilidad de acceder a México, Estados Unidos y Canadá 2026, eliminación sentenciada en la pasada anterior contra Argentina y Bolivia.

Chile viene de caer ante Brasil y necesita cerrar con triunfo contra Uruguay por historia.

La misión de la selección chilena será ir por un triunfo y esperar que Perú se caiga para no cerrar última en la tabla. La Roja viene de caer 3-0 contra Brasil en el estadio Monumental.

Minuto a minuto de Chile contra Uruguay: