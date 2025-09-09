Es tendencia:
Eliminatorias Sudamericana

Minuto a minuto: la selección chilena le baja el telón a las amargas eliminatorias contra Uruguay

Chile se despide de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 como local ante Uruguay. Por fin termina el calvario, pero hay que buscar el triunfo más que por el honor, por la historia.

Por Diego Jeria

Chile finaliza las amargas eliminatorias como local ante Uruguay.
© JAVIER VALDES/PHOTOSPORTChile finaliza las amargas eliminatorias como local ante Uruguay.

Llegó el día: la selección chilena de Nicolás Córdova recibe a Uruguay por la 18° y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El duelo se juega este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

La Roja llega colista en la tabla sin ninguna posibilidad de acceder a México, Estados Unidos y Canadá 2026, eliminación sentenciada en la pasada anterior contra Argentina y Bolivia.

Chile viene de caer ante Brasil y necesita cerrar con triunfo contra Uruguay por historia.

Chile viene de caer ante Brasil y necesita cerrar con triunfo contra Uruguay por historia.

La misión de la selección chilena será ir por un triunfo y esperar que Perú se caiga para no cerrar última en la tabla. La Roja viene de caer 3-0 contra Brasil en el estadio Monumental.

Minuto a minuto de Chile contra Uruguay:

Los datos del partido

La selección chilena recibe a Uruguay por la 18° y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El partido está programado desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional de Santiago.

¡Comenzamos la previa!

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Comenzamos la previa del partido entre la selección chilena y Uruguay, por la fecha 18° en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Acompáñanos en la previa y el minuto a minuto durante el partido. La Roja necesita ganar por honor e historia.

