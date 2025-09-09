Chile se despidió con la frente en alto de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026 ante Uruguay en el Estadio Nacional. Los dirigidos de Nicolás Córdova se enfrentó ante Marcelo Bielsa que volvía al país.

Un empate sin goles por parte del Equipo de Todos que hace terminar un paupérrimo proceso mirando otra vez la Copa del Mundo por la televisión, pero con mucha tarea por delante.

Algunos de estos nombres los vamos a ver en el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile en las próximas semanas, pero desde todos los entes las responsabilidades son enormes pensando en el ciclo rumbo al 2030.

El Uno a Uno de Chile ante Uruguay:

Lawrence Vigouroux (6,5): En los 16′ demostró su gran nivel al despejar un tiro de Darwin Núñez. Incluso, tuvo otra buena atajada apenas comenzaba el segundo tiempo.

Fabián Hormazábal (6.0): Tuvo un rol de ataque sumándose al mediocampo ocupando el carril interior, donde incluso pudo tener la apertura de la cuenta. Su misión fue acelerar los ataques de Chile, y físicamente lo sintió. Fue reemplazado por Ian Garguez.

Paulo Díaz (2,0): Complicó al portero con un pase, que este logra despejar. Provocó otro error que lo tuvo que suplir Gabriel Suazo, muy común en River Plate, y que luego arregló con otra jugada. Muy bajo su nivel.

Lawrence Vigouroux una de las figuras en el empate de Chile ante Uruguay. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Guillermo Maripán (1,5): Bajo rendimiento y muy feble a la hora de salir del fondo, muchas de sus acciones terminaban con el balón a un uruguayo.

Gabriel Suazo (c) (4,5): A ratos, mucho de lo que pasaba por sus pies terminaba en posesión rival, pero también tuvo varios momentos rescatables salvando a Paulo Díaz de algunos errores. Una por otra.

Rodrigo Echeverría (5,5): En los 10′ aprovechó de rematar de buena manera generando peligro, con un rebote que dejó en bandeja Fabián Hormazábal. De ahí, tuvo un correcto desempeño en el medio.

Felipe Loyola (3,5): Trató de generar fútbol por el medio, pero no fue desequilibrante, además se ganó una amarilla en los 37′. Fue reemplazado por Vicente Pizarro al entretiempo.

Javier Altamirano (5,7): De quienes conformaron la zona media de Chile, fue quien trató de generar las llegadas. Incluso, tuvo duras entradas por parte de los uruguayos. Fue reemplazado por Lucas Assadi.

Lucas Cepeda (6,1): Complicó la existencia de Uruguay por el sector izquierdo e incluso tuvo un tiro de media distancia que casi se mete en el arco charrúa.

Ben Brereton Díaz (6,0): Muy activo pidiendo el balón e incluso tuvo algunos remates que generaron algo de acción. En el segundo tiempo tuvo varias que pudieron terminar en gol, una nítida de cabezazo sin dirección la más clara. Fue reemplazado por Alexander Aravena.

Emiliano Ramos (5,9): Tuvo el primero de Chile en el segundo tiempo aprovechando un rebote de Hormazábal prácticamente solo. Eso sí, se rescata la personalidad en un debut absoluto anulando a Nandez. Fue parte del seguimiento especial de Redgol que puedes leer acá.

Los cambios de Chile:

Vicente Pizarro (5,5) por Felipe Loyola: Dio uno de los pases iniciando el segundo tiempo y luego comenzó a generar los ritmos del partido.

Gonzalo Tapia (4,0) por Emiliano Ramos: Intentó generar llegadas al pórtico de Uruguay, con poca participación.

Alexander Aravena (5,0) por Ben Brereton Díaz: Apenas tuvo segundos en cancha, tuvo un remate que pasó cerca del pórtico charrúa, cargado con la izquierda.

Nicolás Córdova dirigió a la Roja ante Uruguay. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Lucas Assadi (-) por Javier Altamirano: Con 14 minutos trató de generar acción por la izquierda, pero tuvo muy pocas oportunidades.

Ian Garguez (-) por Fabián Hormazábal: Cambio jugador por jugador pero fue poco lo que pudo hacer en menos de 10 minutos.

