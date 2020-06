El inesperado reto de Marcelo Bielsa que dejó sudando a Gary, Mota y Hans: "Primera y última vez"

Para muchos Marcelo Bielsa fue el entrenador que cambió la mentalidad de toda la selección chilena y que sirvió de impulso para lograr la gloria con la obtención de dos Copas América.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, Pablo Mota González contó su admiración por el rosarino y lo influyente que fue para él y la Roja.

"Personalmente es el mejor que yo he tenido y de Chile también. Muchos se quedan con Sampaoli por los títulos, pero si hay un entrenador que se especializa en sacarle rendimiento a un jugador es Marcelo Bielsa", expresó.

Sin embargo, el que no recibió algún reto de Bielsa, no estuvo con Bielsa, es por eso que el Mota reveló una situación que vivió con Hans Martínez y Gary Medel en un entrenamiento.

"El te graba todos los videos, entrenamientos, partidos, te graba todo. Un día estábamos con Hans y Gary en una pausa, porque estábamos haciendo físico, corríamos muchos, entonces en esa pausa nos relajamos y empezamos a tirar la talla, empezamos a reírnos, no pasó nada, todo bien", comenzó el ex futbolista.

Pablo González agregó que, "terminamos, fuimos a almorza, llega el profe Bonini y nos dice ‘muchachos el profe quiere hablar con ustedes’. Yo estaba así (mal) y nos preguntábamos si hicimos algo o no, entonces dijimos ‘quedémonos tranquilos si no hicimos nada’".

El reto llegó igual y Marcelo Bielsa sentó a los tres seleccionados. "Llegamos a la oficina y Marcelo Bielsa pone play a su tele, que era gigante, apunta y dice ‘esto primera y última vez en mis entrenamientos’ y nosotros para dentro porque saliamos cagados de la risa con Gary y Hans en la pausa. Estabamos sudando. Un minuto duró el video. No se le escapa ningún detalle, increíble".

Para finalizar, Mota González también contó que un día le puso a analizar un extremo de un partido de Irán vs Irak. "Una vez me mostró un video y me dijo ‘esto es primer nivel’ y después me dice ‘esto es muy bajo nivel’. Era un video del Huaso Isla y después me mostró un partido de Irán vs Irak. No entendía nada, es un loco, lleno de videos, una cosa impresionante", sentenció.