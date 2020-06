Francisco Sagredo relata el día que Bielsa lo desconoció: “Me mira, mira para el otro lado y me deja con la mano estirada”

No cabe ninguna duda que Marcelo Bielsa dejó varias historias atractivas en su paso por Chile. En ese sentido, el periodista y conductor de Deportes en Agricultura, Francisco Sagredo, relató una particular experiencia que le tocó vivir con el argentino que ahora brilla en Leeds United de Inglaterra.

El comentarista deportivo partió relatando que “en el año 2008 un árbitro que trabajaba con Marcelo Bielsa y que era juez en una liga que yo jugaba me dice: ‘sabe que don Marcelo quiere los videos del programa Grandes Chilenos’. Yo no tuve ningún problema, metí los 12 DVD en un sobre y le puse una tarjeta mía que decía: ‘Don Marcelo, con afecto para que conozco a los grandes chilenos fuera de la cancha’ y me olvidé del tema”.

“Pasaron dos semanas y me llaman por teléfono: era Bielsa, yo no lo podía creer, y me dice: ‘Soy Marcelo Bielsa, le quiero agradecer por su gesto y estoy en deuda con usted’. Yo le digo que no se preocupara, que la persona que está en deuda es el árbitro y me vuelve a decir ¿qué puedo hacer por usted? que no tenga nada que ver con su profesión (no me pidas una entrevista)”, agrega.

El periodista relató su historia particular con Bielsa.

“Luego de 25 minutos de conversación me pregunta: ¿qué jugador de la selección chilena le gusta? Yo le digo por molestar: ‘el que me gusta a mí usted no lo hace jugar, que es Arturo Vidal’. Y me responde: ‘yo sabía que esta conversación iba a terminar en caminos que no eran convenientes para mí’. Tras ello se despide y me corta. A la semana me llega un sobre a TVN con la camiseta autografiada por Vidal, la misma que ocupó el volante cuando Chile le ganó a Argentina”, complementó.

“Tres días después de ese regalo me encuentro con Bielsa en el aeropuerto, porque yo me iba de vacaciones con mi familia. Me acerco con mi hija en brazos, con mi esposa, lo saludo y le digo: ‘Hola Marcelo, soy Francisco Sagredo y le quería agradecer la camiseta, porque no era necesario’. Me mira, mira para otro lado, me deja con la mano estirada y me deja a mí con toda mi familia mirando. No me pescó”, dice.

“Claramente es un personaje muy particular, nadie le discute su extraordinario nivel como entrenador y lo que hizo por Chile, pero socialmente es un personaje muy particular”, sentenció el periodista.

Estos dichos se sumaron a los de Patricio Yáñez, también comentarista de Deportes en Agricultura, que contó que tenía varias historias de ese estilo, pero que por respeto a las personas que confiaron en él no las iba a revelar.