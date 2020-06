Patricio Yáñez 100% sincero: "Yo nunca más quise que un equipo chileno ganara la Copa Libertadores"

Patricio Yáñez admitió en ESPN Radio que una vez que ganó la Copa Libertadores en 1991 no quería que ningún otro equipo chileno la ganara y dio como ejemplo lo vivido por Universidad Católica en 1993 que jugó la final con Sao Paulo y el ex delantero no quería por ningún motivo que ganaran los cruzados.

"Yo nunca más quise que un equipo ganara la Copa Libertadores de América, así de egoísta, así de cuidar algo que tanto costó para el fútbol chileno, un egoísmo", se confesó el Pato.

Luego de esta dura confesión, un compañero de panel le preguntó si ese egoísmo confeso también se trasladaba a la posiblidad de ver otra vez a Colo Colo alzando el mismo trofeo.

Oncena titular en la final de la Copa Libertadores 1991 (Archivo)

"Ni siquiera colo colo, es como que eres tú, sólo tú y nadie más", contestó Yáñez.

En todo caso, el actual comentarista de ESPN y de Radio Agricultura hizo hincapié de que su egoísmo ha cedido.

"Con el tiempo esto ha cambiado, a mi me gustaría que Colo Colo ganara la Libertadores u otro equipo, pero luego de ganarla no quería que nadie más la ganara, el 93 la UC estuvo cerca y yo no quería que ganara", cerró.