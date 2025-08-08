A pesar de que se terminó el mercado de pases en Chile, esto no es impedimentos para que figuras del Campeonato Nacional salten a otras ligas como es el caso de Lucas Cepeda, cuyo presente sigue sin definirse.

Ante esta incertidumbre, el presidente de Blanco y Negro fue consultado sobre este mercado de pases en donde no incorporaron a nuevos jugadores a la escuadra y además, sobre lo que pasará con el joven jugador del equipo y los rumores sobre su salida.

“No va a llegar nadie, como les dije anteriormente, nosotros nos vamos a quedar con el equipo que tenemos si no se producía ninguna salida”, señaló a los medios, agregando que el entrenador (Almirón), está tranquilo. “Creemos que tenemos un buen equipo, no se olviden que estamos en una sola competencia, que es el campeonato local”.

¿Se quedará Cepeda en Colo Colo?

Sobre la continuidad del jugador, Mosa señaló que no es algo que pueda asegurar. “Todavía hay algunos mercados abiertos, Europa, Brasil. No nos podemos anticipar a algo que no sabemos si va a pasar o no”.

El jugador despertó el interés de grandes clubes fuera de Chile, en donde River Plate y Southampton habrían realizado una oferta por sus servicios, sin embargo, nada fue confirmado oficialmente y el jugador siguió siendo parte del plantel albo.

El Bologna también se alzó como posible nuevo destino del jugador, pero según informa el medio Corriere di Bologna, el club envió a veedores a observar al chileno, quienes reportaron el buen desempeño y quedaron satisfechos con su rendimiento, calificándolo de “excelente“.

Pero la complejidad, es que no es el único jugador joven que despertó el interés del club, por lo que el club se encuentra analizando a quien fichará la próxima temporada.

También se habló de un posible interés del Cruzeiro de Brasil, sin embargo, esto fue descartado por fuentes del mismo club.

