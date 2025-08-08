La paciencia tiene un límite y en Udinese lo saben. Ya se acabó el tiempo de soportar la extensa ausencia de Alexis Sánchez durante la pretemporada y sus constantes peleas con el actual entrenador, el alemán Kosta Runjaic.

En dos semanas, el cuadro de Friuli hará su estreno en la temporada 2025-26 de la Serie A cuando reciba al Hellas Verona, aunque en 10 días debutará en la Copa Italia, donde enfrentará en primera ronda al Carrarese, equipo de la Serie B.

Para ambos duelos no va a estar Alexis, ya sea porque físicamente no está listo o por decisión técnica de Runjaic. Una tensión que hizo colmar la paciencia de los fanáticos. Giuseppe Marcon, presidente de la Associazione Udinese Club (AUC), la principal agrupación de hinchas del equipo, lo dejó claro en diálogo con La Tercera.

En Udinese se aburren de Alexis y le dejan recado

“Desde el momento en que se reconfirmó al entrenador, se sabía que tendría muy pocas opciones. Se sabe que no existe un feeling entre el jugador y el técnico“, indicó el personero quien espera que exista una reconciliación entre las partes.

“Nosotros apostamos a que exista un encuentro entre el técnico y Alexis para hacer las paces. Pero si ambos mantendrán el mismo comportamiento que han tenido hasta ahora, es mejor que cada uno siga su propio camino“, puntualiza el referente de la hinchada del Udinese.

Marcon enfatiza que “como hinchas no estamos contentos cómo se ha gestionado el tema del jugador, pero el hecho de que hayan inscrito al jugador con la camiseta número 7 infunde algo de optimismo sobre la permanencia del chileno. Pero nadie trata el tema directamente”.

Alexis Sánchez tiene contrato con Udinese hasta junio del 2026 (Photosport)

Los números del tocopillano en su segunda etapa en Friuli

En el regreso al club que lo lanzó al estrellato en Europa, Alexis Sánchez estuvo lejos de ser un aporte al Udinese, principalmente por la porfía de Kosta Runjaic. Entre liga y copa en Italia, apenas llegó a disputar 479 minutos en 14 juegos, sin goles ni asistencias.