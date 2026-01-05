Verdugo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: El equipo que busca el fichaje de Lucas Cepeda

Colo Colo enfrenta una semana clave en el mercado de fichajes. El Cacique podría sufrir las salidas de Alan Saldivia y Vicente Pizarro. Por lo que se definió una nueva reunión de ByN para este miércoles.

El defensa tiene destino al Vasco de Brasil, mientras que el “Vicho” asoma como nuevo volante en el Rosario Central de Jorge Almirón. Por lo que solo resta definir los últimos detalles y que el directorio dé el visto bueno.

El tema es que ahora también podría sumarse Lucas Cepeda. El delantero activó las alarmas con particulares mensajes, y una posible despedida. Por lo que ahora esto podría concretarse definitivamente para el jugador formado en Santiago Wanderers.

¿Qué equipo busca a Lucas Cepeda?

Según adelantó TNT Sports el equipo que ahora busca a Lucas Cepeda es el Deportivo Alavés. El cuadro que milita LaLiga de España viene de empatar con el Oviedo y se ubica en la 13ª posición con 18 unidades.

Pero está a tres del descenso directo. También sigue en carrera en la Copa del Rey donde ya eliminó al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Por lo que el equipo dirigido por el argentino Eduardo Coudet necesita reforzar la plantilla para el cierre de temporada. “La oferta se reactivó. Ya lo saben en Colo Colo. Es probable que puedan salir Saldivia, Pizarro y Cepeda”, recalcó Dani Arrieta en el programa Pelota Parada.

Cepeda podría dejar Colo Colo en los próximos días

Sin embargo, el periodista pidió calma ante los rumores ya que todavía resta un tramo clave para negociar entre el club y ByN. “Aún deben hacer los cruces de cifras entre ambos equipos. Aníbal Mosa no se va a dejar tentar por cualquier oferta”, recalcó el comunicador. Por lo que se esperan novedades está semana. Lo que sigue de cerca Fernando Ortiz ya que necesitará refuerzos importantes para suplir las salidas.