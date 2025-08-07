Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo vs. Everton: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Albos y Ruleteros se enfrentarán este fin de semana por la Fecha 19 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo vs Everton.<br /> jugarán por la Fecha 19, Liga de Primera 2025.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo vs Everton.<br /> jugarán por la Fecha 19, Liga de Primera 2025.

Colo Colo se enfrenta a Everton por la Fecha 19 de la Liga de Primera, duelo al que los Albos llegan en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 26 unidades, mientras que los Ruleteros se encuentran un poco más abajo en el 12º puesto con 18 puntos.

Bajo este contexto, será un partido esencial para que el Cacique sume de a tres y comience a escalar en el Campeonato Nacional, mismo objetivo que persiguen los Viñamarinos para salir de la parte baja de la tabla.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Everton? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Everton juegan este domingo 10 de agosto, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Sausalito, por la Fecha 19 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 19 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

ver también

Programación Fecha 19 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Colo Colo viene de empatar 2-2 frente a Huachipato, por la Fecha 19 de la Liga de Primera 2025 – Photosport

Colo Colo viene de empatar 2-2 frente a Huachipato, por la Fecha 19 de la Liga de Primera 2025 – Photosport

Publicidad

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Lee también
Partidos Liga de Primera hoy: Agenda, horarios y dónde ver
Campeonato Nacional

Partidos Liga de Primera hoy: Agenda, horarios y dónde ver

El récord de Colo Colo Fem que las tiene cerca de hacer historia mundial
Femenino

El récord de Colo Colo Fem que las tiene cerca de hacer historia mundial

¿A qué hora juega Peñarol vs. Nacional? Dónde ver el debut de Brayan Cortés
Internacional

¿A qué hora juega Peñarol vs. Nacional? Dónde ver el debut de Brayan Cortés

El mensaje de Almirón en la previa del partido contra Everton
Colo Colo

El mensaje de Almirón en la previa del partido contra Everton

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo