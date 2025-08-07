Colo Colo se enfrenta a Everton por la Fecha 19 de la Liga de Primera, duelo al que los Albos llegan en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 26 unidades, mientras que los Ruleteros se encuentran un poco más abajo en el 12º puesto con 18 puntos.

Bajo este contexto, será un partido esencial para que el Cacique sume de a tres y comience a escalar en el Campeonato Nacional, mismo objetivo que persiguen los Viñamarinos para salir de la parte baja de la tabla.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Everton? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Everton juegan este domingo 10 de agosto, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Sausalito, por la Fecha 19 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Colo Colo viene de empatar 2-2 frente a Huachipato, por la Fecha 19 de la Liga de Primera 2025 – Photosport

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025