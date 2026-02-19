Mientras se prepara para visitar este sábado a O’Higgins en Rancagua por la Liga de Primera, Colo Colo no pierde de vista el próximo Superclásico ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental, un duelo que promete paralizar el fútbol chileno.

Con un aforo autorizado de 42 mil personas y sin presencia de hinchas visitantes, el Cacique ya comenzó a palpitar el choque frente a la U e informó a los hinchas sobre laventa de entradas. Te dejamos todos los detalles, horario y precios para asistir al encuentro.

Venta de entradas Superclásico

Colo Colo informó a través de sus redes sociales, cómo será la venta de entradas del Superclásico, con los horarios en que los hinchas podrán asegurar su entrada a través de Puntoticket, considerando canje de abonos, preventas y venta general.

El proceso arrancará este jueves 19 de febrero a las 10:00 horas con el canje exclusivo para accionistas y abonados. Ese mismo día, desde las 12:00, será el turno de los socios del Club Social y Deportivo Colo Colo, mientras que a las 16:00 comenzará la preventa para clientes Tenpo. Finalmente, la venta para el público general se habilitará el viernes 20 de febrero a partir de las 20:00 horas.

Importante: Registro Nacional de Hinchas

Desde el club también recalcaron que todos los asistentes deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Hinchas y contar con el enrolamiento en el sistema de reconocimiento facial implementado por Colo Colo, requisito indispensable para ingresar al estadio a través de los nuevos torniquetes.

Recuerda, que el trámite se puede completar de manera online en esta plataforma, donde deberás ingresar los datos y seguir el paso a paso, de lo contrario, sin este proceso, no podrás ingresar al estadio.

Revisa los precio de las entradas: