Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Mientras Unión Española fue el que más fichó, estos son los cuatro equipos que no se reforzaron en este mercado invernal

Pese a la posibilidad que entrega esta ventana de mercado de fichajes invernal, hubo cuatro elencos que decidieron pasar por alto y no contratar a nadie.

Por Patricio Echagüe

Colo Colo y la UC decidieron no fichar a nadie en este mercado.
© Photosport.Colo Colo y la UC decidieron no fichar a nadie en este mercado.

El mercado de fichajes de invierno del fútbol chileno llegó a su final sin muchas novedades. Ayer jueves a las 23:59 horas se cerró el libro de pases de la ANFP, con solo tres equipos firmando refuerzos a última hora.

Huachipato fichó a José Castro mediante un préstamo desde Universidad de Chile, mientras que desde México arribaron Bryan Mendoza y Sergio Hernández a Deportes La Serena y Everton respectivamente. Estos tres, horas antes de la hora límite.

Sin embargo, llama la atención las nulas contrataciones de cuatro equipos en esta ventana de mercado invernal. Totalmente desproporcional a lo que hizo Unión Española, siendo el club que más fichó por estas semanas, estos optaron por dejar a sus planteles de la misma forma que comenzaron el año.

No eran pescados por Álvarez: Los siete jugadores que la U dejó partir en este mercado de fichajes

ver también

No eran pescados por Álvarez: Los siete jugadores que la U dejó partir en este mercado de fichajes

Los cuatro equipos que no ficharon en este mercado de fichajes

La lista la encabezan dos grandes como Colo Colo y Universidad Católica, quienes a pesar de algunos rumores y trascendidos, optaron por no traer a nadie en este mercado de mediados de temporada.

Pese a su irregular andar, Colo Colo y Universidad Católica optaron por no contratar a nadie en este mercado de fichaje invernal. | Foto: Photosport.

Pese a su irregular andar, Colo Colo y Universidad Católica optaron por no contratar a nadie en este mercado de fichaje invernal. | Foto: Photosport.

Mientras en el Cacique sonaron nombres en delantera de la talla de Joaquín Montecinos y Bruno Barticciotto, en la UC rondaron volantes como Luciano Cabral, Manuel Lanzini o Diego Rojas. Al final, no terminó llegando ninguno.

Publicidad

Al listado de los que se la jugaron con traer cero refuerzos se suman Cobresal y Ñublense, elencos que al igual que Colo Colo y Católica, están insertos en la zona media de la Liga de Primera 2025.

No sólo a U de Chile: Ex Huachipato fue ofrecido como refuerzo a Colo Colo y Católica

ver también

No sólo a U de Chile: Ex Huachipato fue ofrecido como refuerzo a Colo Colo y Católica

Cabe destacar que los equipos del fútbol chileno todavía pueden contratar nuevos jugadores hasta el 2 de octubre, siempre y cuando sean futbolistas Sub 20. Habrá que ver si alguno de estos elencos que todavía no ficha a nadie apuestan por algún talento joven para los meses que quedan.

Lee también
Partidos Liga de Primera hoy: Agenda, horarios y dónde ver
Campeonato Nacional

Partidos Liga de Primera hoy: Agenda, horarios y dónde ver

El récord de Colo Colo Fem que las tiene cerca de hacer historia mundial
Femenino

El récord de Colo Colo Fem que las tiene cerca de hacer historia mundial

¿A qué hora juega Peñarol vs. Nacional? Dónde ver el debut de Brayan Cortés
Internacional

¿A qué hora juega Peñarol vs. Nacional? Dónde ver el debut de Brayan Cortés

El mensaje de Almirón en la previa del partido contra Everton
Colo Colo

El mensaje de Almirón en la previa del partido contra Everton

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo