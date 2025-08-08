El mercado de fichajes de invierno del fútbol chileno llegó a su final sin muchas novedades. Ayer jueves a las 23:59 horas se cerró el libro de pases de la ANFP, con solo tres equipos firmando refuerzos a última hora.

Huachipato fichó a José Castro mediante un préstamo desde Universidad de Chile, mientras que desde México arribaron Bryan Mendoza y Sergio Hernández a Deportes La Serena y Everton respectivamente. Estos tres, horas antes de la hora límite.

Sin embargo, llama la atención las nulas contrataciones de cuatro equipos en esta ventana de mercado invernal. Totalmente desproporcional a lo que hizo Unión Española, siendo el club que más fichó por estas semanas, estos optaron por dejar a sus planteles de la misma forma que comenzaron el año.

Los cuatro equipos que no ficharon en este mercado de fichajes

La lista la encabezan dos grandes como Colo Colo y Universidad Católica, quienes a pesar de algunos rumores y trascendidos, optaron por no traer a nadie en este mercado de mediados de temporada.

Pese a su irregular andar, Colo Colo y Universidad Católica optaron por no contratar a nadie en este mercado de fichaje invernal. | Foto: Photosport.

Mientras en el Cacique sonaron nombres en delantera de la talla de Joaquín Montecinos y Bruno Barticciotto, en la UC rondaron volantes como Luciano Cabral, Manuel Lanzini o Diego Rojas. Al final, no terminó llegando ninguno.

Al listado de los que se la jugaron con traer cero refuerzos se suman Cobresal y Ñublense, elencos que al igual que Colo Colo y Católica, están insertos en la zona media de la Liga de Primera 2025.

Cabe destacar que los equipos del fútbol chileno todavía pueden contratar nuevos jugadores hasta el 2 de octubre, siempre y cuando sean futbolistas Sub 20. Habrá que ver si alguno de estos elencos que todavía no ficha a nadie apuestan por algún talento joven para los meses que quedan.