Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Otra vez ponen a Tito Tapia como opción para reemplazar a Almirón en Colo Colo: “Está a la mano”

En Colo Colo saben que el ciclo de Jorge Almirón está acabado y por lo mismo Marcelo Vega pide que Héctor Tapia se haga cargo.

Por Felipe Escobillana

Vuelven a poner a Tito Tapia como opción en Colo Colo
© MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORTVuelven a poner a Tito Tapia como opción en Colo Colo

Colo Colo atraviesa un delicado momento deportivo debido a la paupérrima campaña que ha realizado esta temporada, en la que Jorge Almirón es apuntado como el gran responsable.

A pesar de la ola de críticas a su labor, no se mueve del puesto. Incluso la dirigencia, encabezada por Aníbal Mosa, dobló la apuesta y después de querer despedirlo le dieron públicamente su apoyo.

Eso no ha sido suficiente para conseguir buenos resultados en el torneo nacional, en el que apenas suman 5 de 9 puntos posibles en esta segunda rueda, por lo que están fuera incluso de zona de Copa Sudamericana.

Cambio de Almirón por Héctor Tapia

Por lo mismo es que Marcelo Vega, ex jugador del Cacique, prácticamente imploró en TNT Sports por la salida del estratega del estadio Monumental.

Almirón está muy cuestionado en Colo Colo

Almirón está muy cuestionado en Colo Colo

Colo Colo tiene que hacer la pérdida y contratar a otro técnico”, fue lo primero que señaló para que se pongan los pantalones en Macul, entendiendo que “hay buenos jugadores”.

Publicidad

Claro que entiende que no pueden pagarle la millonada a Almirón y poner ese mismo dineral para traer a un técnico de primer nivel.

Pato Yáñez preocupado por la sanidad mental de Almirón al todavía dudar en Marchant: “Raya en la locura”

ver también

Pato Yáñez preocupado por la sanidad mental de Almirón al todavía dudar en Marchant: “Raya en la locura”

“Tampoco tiene tanta plata para echar al técnico y traer a otro de mucho dinero, como sería Gustavo Quinteros”, manifestó, por lo que siente que la solución la tienen en casa.

“Pero está Héctor Tapia (jefe de las inferiores de Colo Colo) a la mano y te da otro aire. Pero siguiendo con Jorge Almirón al cargo, ya es muy difícil”, sentenció el Tobi Vega.

Publicidad
Lee también
Destacado Periodista exige duro castigo a Almirón en Colo Colo
Colo Colo

Destacado Periodista exige duro castigo a Almirón en Colo Colo

Almirón deja la grande por frase contra Zampedri y la UC: “Hay penales...”
Colo Colo

Almirón deja la grande por frase contra Zampedri y la UC: “Hay penales...”

Almirón disipa el humo por la salida de Lucas Cepeda en Colo Colo
Colo Colo

Almirón disipa el humo por la salida de Lucas Cepeda en Colo Colo

¿Vuelve al Colo? Almirón revela que mantiene contacto con Palacios
Colo Colo

¿Vuelve al Colo? Almirón revela que mantiene contacto con Palacios

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo