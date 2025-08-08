Colo Colo atraviesa un delicado momento deportivo debido a la paupérrima campaña que ha realizado esta temporada, en la que Jorge Almirón es apuntado como el gran responsable.

A pesar de la ola de críticas a su labor, no se mueve del puesto. Incluso la dirigencia, encabezada por Aníbal Mosa, dobló la apuesta y después de querer despedirlo le dieron públicamente su apoyo.

Eso no ha sido suficiente para conseguir buenos resultados en el torneo nacional, en el que apenas suman 5 de 9 puntos posibles en esta segunda rueda, por lo que están fuera incluso de zona de Copa Sudamericana.

Cambio de Almirón por Héctor Tapia

Por lo mismo es que Marcelo Vega, ex jugador del Cacique, prácticamente imploró en TNT Sports por la salida del estratega del estadio Monumental.

Almirón está muy cuestionado en Colo Colo

“Colo Colo tiene que hacer la pérdida y contratar a otro técnico”, fue lo primero que señaló para que se pongan los pantalones en Macul, entendiendo que “hay buenos jugadores”.

Claro que entiende que no pueden pagarle la millonada a Almirón y poner ese mismo dineral para traer a un técnico de primer nivel.

“Tampoco tiene tanta plata para echar al técnico y traer a otro de mucho dinero, como sería Gustavo Quinteros”, manifestó, por lo que siente que la solución la tienen en casa.

“Pero está Héctor Tapia (jefe de las inferiores de Colo Colo) a la mano y te da otro aire. Pero siguiendo con Jorge Almirón al cargo, ya es muy difícil”, sentenció el Tobi Vega.

