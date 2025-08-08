Colo Colo quiere volver a los triunfos tras dos amargos empates en esta Liga de Primera 2025. Los albos están necesitados de puntos y por lo mismo necesitan vencer sí o sí a Everton este domingo en el Estadio Sausalito.

Lamentablemente el equipo adiestrado por Jorge Almirón enfrentará este partido con varias bajas. Por suspensión no podrán jugar Emiliano Amor, Arturo Vidal y Javier Correa, mientras que por lesión están al margen Óscar Opazo y Alan Saldivia.

Por lo mismo el DT argentino se las debe ingeniar para armar el once titular que enfrente a los Oro y Cielo. Ahí es donde nuevamente en delantera aparece la figura de Francisco Marchant, quien ha sido uno de los buenos elementos de la cantera en esta temporada de los albos.

Sin embargo, todavía hay ciertas dudas en torno a su titularidad ante Everton, ya que hay versiones que apuntan a que podría ser Marcos Bolados quien arranque en Viña este domingo.

“Lo de Almirón raya en la locura”

Uno que reaccionó furioso ante esta opción fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura afirmó que “el único que tiene dudas en Chile de si Francisco Marchant debe ser titular en Colo Colo es Jorge Almirón. Es el único”.

“Hablamos de que es el director técnico de Colo Colo y es el que más claro debería tenerla. De verdad que los de Jorge Almirón raya en la locura”, agregó el ex delantero.

Francisco Marchant en este 2025 con Colo Colo ha convertido un gol y entregado cuatro asistencias en once partidos. | Foto: Photosport.

Cabe destacar que la más probable formación del Cacique ante Everton será con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en el mediocampo; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda en ofensiva.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Everton?

Viñamarinos y albos se verán las caras este domingo 10 de agosto desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito. El partido será válido por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025.

