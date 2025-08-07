El presidente de Blanco y Negro, y por consiguiente mandamás de Colo Colo, Aníbal Mosa, habló de varios tópicos tras el cónclave del consejo de presidentes de la ANFP, que se reunió en medio del complejo presente por la multimillonaria deuda de Quilín con Warner, propietaria de TNT Sports.

En la ANFP no hay plata para pagar y se buscan fórmulas que eviten la quiebra del órgano responsable del fútbol chileno. Pero no fue lo único que se debatió.

A Mosa le consultaron por la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que se discute en el Congreso, y que busca corregir, entre otras cosas, situaciones poco éticas y poco transparentes que están afectando al balompié criollo. Y habría un palo a Universidad de Chile…

“Hablamos sobre la Ley de Sociedades Anónimas, se conversó profundamente el tema. Nosotros como Colo Colo, y me parece que unánimemente entre los presidentes, queremos colaborar con ese proyecto de ley“, dijo Mosa.

“Queremos entregar nuestra expertiz y entregar la mayor transparencia posible. Nosotros somos los más interesados en que se sepa quiénes son los dueños de los clubes, que se llegue hasta la última gota de transparencia“, agregó el puertomontino.

Agregó que “creemos que eso es lo que necesita el fútbol. Se armó una comisión para ver si podemos tener una reunión con la comisión mixta que lo discute en el Senado”.

Sobre las palabras de Mosa, cabe recordar que desde la llegada de Sartor a Azul Azul, en Universidad de Chile, son muchos los que han manifestado con pruebas e investigaciones que por detrás de Michael Clark y compañía, desde las sobras, los verdaderos jefes en el Chuncho son Victoriano Cerda y Marcelo Pesce. Y se mantiene hasta hoy la incertidumbre y dudas de quiénes son realmente los desconocidos dueños de la concesionaria de la U.

Asimismo, la actividad está siendo tomada por representantes, los que por encima o por abajo están tomando el control de los clubes, con todo lo que eso significa.

“¿Vamos a ir al Congreso? Sí, vamos a pedir a través de la Ley del Lobby una reunión para presentarnos como un grupo de equipos para enriquecer esta nueva ley”, explicó Mosa.

El timonel de Colo Colo sentenció que “el lunes nos vamos a juntar en la ANFP para ver cómo nos integramos al debate para mejora la ley. Queremos transparencia, claridad y que la gente encuentra que la ley aborde todo lo que es el fútbol”.