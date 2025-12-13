La teleserie que se vive en Universidad de Chile con su aún entrenador Gustavo Álvarez suma nuevos capítulos. A la negativa de pagar la indemnización a Azul Azul que le permitiría salir, un insólito nombre apareció para ser su reemplazo.

Según reveló Radio Cooperativa, pese a que la primera opción para ser el nuevo técnico sigue siendo el portugués Renato Paiva, en la dirigencia verían con buenos ojos la opción del argentino Ariel Holan, ex estratega campeón con Católica.

“Es del gusto y está en el perfil que tanto busca Universidad de Chile”, afirmó la emisora al respecto. Sin embargo, con el correr de las horas desde Azul Azul clarificaron el panorama y de acuerdo a lo que publicó El Mercurio, esta opción se cae.

¿Es verdad que la U de Chile quiere a Holan?

El matutino tomó contacto con la dirigencia laica para saber si era real el interés en el otrora técnico de la UC, allí les respondieron que niegan tajantemente que lo contactaron. Y advierten que su actual DT tiene la “culpa” por este hecho.

“En Azul Azul niegan contactos para sustituir a Gustavo Álvarez, pues ‘le darían argumentos‘ al entrenador para dejar sin efecto el pago de la millonaria indemnización por el término anticipado de contrato, que finaliza en diciembre del 2026″, agrega el medio.

Así las cosas, y con Holan completamente descartado desde la dirigencia, se mantienen Paiva y el trasandino Martín Anselmi como las primeras opciones para sustituir al oriundo de Lomas de Zamora, siempre y cuando se llegue a un acuerdo económico.

Los números de Ariel Holan en 2025

Como entrenador de Rosario Central, donde acabaron como el mejor equipo en la Tabla Anual del fútbol argentino, consiguió un 63.49 por ciento de rendimiento, en base a obtener 22 triunfos, 14 empates y seis derrotas. No fue campeón y dejó la institución.

