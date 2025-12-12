Universidad de Chile sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador. El Romántico Viajero avanza en las negociaciones con el brasileño Renato Paiva, mientras aún define la salida de Gustavo Álvarez.

El tema es que en el CDA también tienen un ojo en el mercado de fichajes y ahora se mete una nueva carta para asumir en la banca de dirección. “Si la opción de Paiva se cae, hay que buscar variantes”, recalcaron en Radio Cooperativa. Por lo mismo, adelantaron que hay una nueva opción más que conocida en el fútbol chileno: Ariel Holan.

“Desde Azul Azul ya levantaron el teléfono. Es del gusto y está en el perfil que tanto busca Universidad de Chile. Hoy está en la carpeta de opciones y como segundo lugar. Esto no es humo”, complementaron.

Lo que se da luego de que el DT trasandino fuera cesado de su cargo en Rosario Central. Situación que ocurrió el reciente jueves tras no llegar a acuerdo con la dirigencia por el tema de refuerzos.

Ariel Holan en la mira de la U

El entrenador ya había tenido un contacto con Universidad de Chile. Ariel Holan incluso reconoció que en 2016 hubo contactos con Azul Azul para asumir en la banca del Bulla.

Pese a ello, finalmente recaló en Universidad Católica, donde estuvo en dos periodos. En el primero logró ganar el campeonato nacional en 2020. Luego retornó en 2022 y su pasada no fue de las mejores. Además no terminar su ciclo, se peleó con referentes y dirigencia por los fichajes realizados.

Ariel Holan ya fue campeón en el fútbol chileno con Universidad Católica

El tema es que el DT trasandino que comenzó en el hockey no tan solo está identificado con los cruzados. Además es hincha reconocido y socio 13.559 de Independiente. “La primera vez que fui al club tenía cuatro años. Mi papá me llevó a la sede a festejar la Copa Libertadores del ’64”, confesó en su minuto el adiestrador.

Sin embargo, Holan ha recalcado que en lo laboral deja de lado su pasión como hincha del Rojo. Incluso ya lo ha enfrentado en reiteradas ocasiones y siempre ha buscado lo mejor para el club que defiende. “Soy fanático, pero vamos a salir a ganarle”, repitió cada vez que tuvo que enfrentarlos. Por lo que las próximas horas podrían ser claves.